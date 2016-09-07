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kılıçdaroğlu'na saldırı emrini verenlerin kimliği belirlendi

KILIÇDAROĞLU'NA SALDIRI EMRİNİ VERENLERİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldırı düzenleyen PKK'lı gruba 'gri liste' ile aranan terörist Yusuf Buldağ'ın liderlik ettiği öne sürüldü. Buna göre saldırı emrini ise 'yeşil liste'deki Barış Öner verdi.

Tarih : 07 Eylül 2016, 10:05
Puan Ver : Kılıçdaroğlu'na Saldırı Emrini Verenlerin Kimliği Belirlendi(6/10)6


Artvin'in Şavşat ilçesi Yanıklı Köyü yakınında 25 Ağustos Perşembe günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna yönelik PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda Jandarma Er Fatih Çaybaşı şehit olmuş, 2 asker de yaralanmıştı.



Teröristleri yakalamak için bölgedeki çalışmalar sürerken konvoya saldırı düzenleyen terörist grubun liderinin yusuf buldağ olduğu ortaya çıktı.








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