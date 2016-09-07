CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldırı düzenleyen PKK'lı gruba 'gri liste' ile aranan terörist Yusuf Buldağ'ın liderlik ettiği öne sürüldü. Buna göre saldırı emrini ise 'yeşil liste'deki Barış Öner verdi.