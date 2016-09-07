KILIÇDAROĞLU'NA SALDIRI EMRİNİ VERENLERİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldırı düzenleyen PKK'lı gruba 'gri liste' ile aranan terörist Yusuf Buldağ'ın liderlik ettiği öne sürüldü. Buna göre saldırı emrini ise 'yeşil liste'deki Barış Öner verdi.
Artvin'in Şavşat ilçesi Yanıklı Köyü yakınında 25 Ağustos Perşembe günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna yönelik PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda Jandarma Er Fatih Çaybaşı şehit olmuş, 2 asker de yaralanmıştı.
Teröristleri yakalamak için bölgedeki çalışmalar sürerken konvoya saldırı düzenleyen terörist grubun liderinin yusuf buldağ olduğu ortaya çıktı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar