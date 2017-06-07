KILIÇDAROĞLU'NA 'MÜSLÜMAN KARDEŞLER' VE 'RABİA' YANITI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Müslüman Kardeşler ve Rabia tepkisine yanıt veren AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan "Tevekkül Kerman'la neden görüştü?" dedi
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, " CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Müslüman Kardeşlerin terör örgütü olduğunu iddia ediyorsa, geçtiğimiz yıl temmuz ayında Yemen Müslüman Kardeşlere mensup olduğu herkesçe bilinen Tevekkül Kerman'la neden görüştü? Bu tutarsızlığını ne şekilde açıklıyor?" dedi.
Turan, yaptığı açıklamada, Rabia'nın milletin birliğini, devletin tekliğini ifade ettiğine işaret etti.
"Bu sembolün kullanılmasını istemeyen Kemal Kılıçdaroğlu, 'tek devlet, tek vatan, tek millet, tek bayrak' ilkelerinin hangisinden rahatsız oluyor?' diye soran Turan, CHP'nin şu ana kadar PYD'nin, Esed'in gönüllü sözcülüğünü yaptığına şahit olduklarını bildirdi.
kaynak:habertürk
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