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kılıçdaroğlu'na isyan büyüyor

KILIÇDAROĞLU'NA İSYAN BÜYÜYOR

CHP'de FETÖ çatlağı büyüyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçen cumartesi Adana mitinginde Ergenekon ve Balyoz davalarında önemli rol oynayan FETÖ sanığı Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan'ı anons etmesi ve partililere "Burada" çektirmesi, tepkilere neden oldu.

Tarih : 06 Aralık 2016, 09:42
Puan Ver : Kılıçdaroğlu'na İsyan Büyüyor(0/10)


CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan "Bir gün HDP ile bir gün FETÖ ile kol kola algısı yaratılıyor. CHP oraya buraya savrulan, net duruşu olmayan, kriz yönetemeyen bir duruma geldi. Adana mitingindeki sözler benim için artık bardağı taşıran son damlaydı. Herhalde Ali Bulaç da şaşırmıştır" dedi. Kılıçdaroğlu'na diğer tepkiler şöyle:



CHP Milletvekili Haluk Pekşen: Kumpas davasıyla 948 general, amiral ve subayın hayatı Türkiye'nin geleceği karartıldı. Taraf gazetesinde toplanmış hainler gerçeğin ortaya çıkmasını engelliyorlardı.



CHP Milletvekili Dursun Çiçek: Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan'ın kumpas davalarında yargısız infazlarını bu millet asla unutmayacaktır.



CHP'nin PM üyesi eski teğmen Mehmet Ali Çelebi: Cumhuriyet ve demokrasi cephesinde Altan ve Ilıcak yoktur.



Avukat Celal Ülgen: Nazlı Ilıcak ve Mehmet Altan'ı alkışlatmak demokrasi değildir.



Ahmet Tatar (İntihar eden yarbay Ali Tatar'ın ağabeyi): Bu insanlar benim gözümde halk düşmanlarıdır. Nazlı Ilıcakları, Altanları Cumhuriyetçi kitlelere alkışlatanlar, ne yaptığını sanıyor.



Emekli Tümamiral Semih Çetin (Balyoz mağduru): Sayın Kılıçdaroğlu, o saydığınız isimler demokrasi ile yanyana gelemez.



 



kaynak:ahaber








Etiketler: Kılıçdaroğlu  Na  İsyan  Büyüyor    haber

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