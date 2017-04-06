

"Sen hangi yüzle meydanlara çıkıyorsun be"



Hangi yüzle bu milletin içine çıkıyorsun be? Muayene sırası almak için gece yarısı kuyruğa girmek gerekiyordu. Bu ülke, hastaların tedavi ücretlerini ödeyemediği için hastaların hastanede rehin aldığı dönemi yaşadı. Diyelim ki öldü. Ölünü bile alamazdın. Ödeyeceksin parayı, anca öyle. Ya öldü işte be. Kimler vardı? İşte bunlar vardı.



Tüm Balıkesirli kardeşlerime dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunabileceğiz. Onu burada şu anda açılışta mı göstereceğiz yoksa sonra mı? Şu anda gösterebilir miyiz? (Balıkesir'e yapılan hastanenin görüntüleri) Biz size aşığız, biz bu millete aşığız. Biz dertliyiz dertli. Zira biz, Kanuni'nin torunlarıyız. Bir sağlıklı nefesi, devlete değişmeyen liderlerin torunlarıyız. Elhamdülillah, Türkiye genelinde bir devrim yapıyoruz. Bu eserlerin şehrimize kazandırılmasında emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum.



Kardeşlerim, Balıkesir tarihi bir şehirdir. Balıkesir, milli mücadelenin işte şu üzerinde toplandığımız meydana adını veren Kuvayi Milliye'nin şehridir. Balıkesir, geçtiğimiz iki senede terörle mücadelede 26 askerini ve polisini yitirmiştir. Balıkesir, 15 Temmuz'da üç kardeşi darbeciler tarafından şehit edilmiş bir şehirdir.











kaynak:trthaber