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KILIÇDAROĞLU'NA 77 İLDEN DESTEK!


KILIÇDAROĞLU'NA 77 İLDEN DESTEK!
Tarih : 12 Kasım 2015, 16:29
Puan Ver : Kılıçdaroğlu'na 77 İlden Destek!(8/10)6


Ankara'da bir araya gelen il başkanları Kılıçdaroğlu'na destek bildirisi yayınlayacak. Kurultay tartışmasının yaşandığı CHP'de bu kez mevcut il başkanları, 'bildiri' yayınlamak için düğmeye bastı. CHP'nin mevcut 77 İl Başkanı Ankara'da olağanüstü toplandı. Toplantının ardından 77 il başkanının CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren ve olağan kurultay takviminin işletilmesini talep eden bir bildiri yayımlayacakları öğrenildi.1 Kasım seçimlerinin ardından 39'u eski, 3'ü mevcut il başkanının bir bildiriyle 'Olağanüstü Kurultay' talebinde bulunması, mevcut il başkanlarını harekete geçirdi. 77 İl Başkanı Ankara'da biraraya gelerek, seçimden sonra yaşananları ve 'olağanüstü kurultay' taleplerini masaya yatırdı.Toplantının ardından mevcut il başkanlarının bir bildiri yayınlayacağı öğrenildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteklerini açıklayacak olan mevcut il başkanlarının, yayımlacakları bildiride, 'olağanüstü kurultay' taleplerine de karşı çıkarak, partinin geleceği için olağan kurultay takviminin işletilmesinden yana tavır alacakları bildirildi. CHP'li il başkanlarının toplantıya ilişkin basın açıklaması yapması bekleniyor.








Etiketler: Kılıçdaroğlu  Na  77  İlden  Destek    haber

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