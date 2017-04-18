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KILIÇDAROĞLU'DAN YENİ ANAYASA ÇAĞRISI


KILIÇDAROĞLU'DAN YENİ ANAYASA ÇAĞRISI
Tarih : 18 Nisan 2017, 10:19
Puan Ver : Kılıçdaroğlu'dan Yeni Anayasa Çağrısı(8/10)10


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu siyasi partilere "uzlaşı ile yeni anayasa" çağrısı yaptı.



"Bu anayasa ile toplumun yönetilemeyeceğini herkesin görmesi lazım" diyen Kılıçdaroğlu "Tüm partilere düşen görev, anayasayı bir toplumsal uzlaşı metni haline dönüştürmektir" ifadesini kullandı.



Gazetelerin Ankara temsilcilerine referandum sonuçlarını değerlendiren CHP Lideri, 'Bürokratik baskılar, devlet imkanlarının kullanılması ve OHAL koşullarında yüzde 48.6 hayır çıkması bir demokrasi zaferidir" dedi.



İDAM CEZASI TARTIŞMASI



İdam cezası konusundaki tavrını da açıklayan Kılıçdaroğlu, 'Getirsinler Meclis'te zaten çoğunlukları var. Biz Türkiye'nin medeni bir dünyanın parçası olmasını isteriz" değerlendirmesinde bulundu.



 



kaynak:ntv








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