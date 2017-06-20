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KILIÇDAROĞLU YÜRÜYÜŞE ARA VERDİ, PARTİ GRUBUNA SESLENDİ


KILIÇDAROĞLU YÜRÜYÜŞE ARA VERDİ, PARTİ GRUBUNA SESLENDİ
Tarih : 20 Haziran 2017, 15:45
Puan Ver : Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi(9/10)7


 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'dan başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nün 6. gününde de yoluna devam etti. Kılıçdaroğlu, grup toplantısını da yolda yaptı. Çamlıdere Sapağı'na gelen heyet, burada grup toplantısı için mola verdi.



"BANA SÖZ VERMİŞLERDİ"



İşte Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki sözleri:



"Bana bir söz verilmişti. Ben kendileriyle görüşürken dedim ki, 249 şehidimiz var doğrudur. Linç edilen üç tane de askerimiz var. Onların da hakkını savunmamız lazım. O asker darbe yapamaz ki, rütbesi bile yok adamın. Çıkarmışlar dışarı ama linç edildi.



Onların da faillerini de mahkemeye çıkarmamız lazım. Söz verdiler bana, haklısın Kemal bey, olur mu öyle şey, linç olmaz… Üç askerimiz linç edildi daha dava bile açılmadı.



 



kaynak:haberler








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