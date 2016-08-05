

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, parti genel merkezinde olağanüstü toplandı.



Böke, toplantının ardından yaptığı açıklamada, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde CHP'li milletvekilleri hangi gerekçeyle TBMM'de bulunduysa, aynı gerekçelerle 7 Ağustos'ta yapılacak "Demokrasi ve Şehitler Mitingi"ne katılacaklarını belirtti.