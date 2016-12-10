KILIÇDAROĞLU, YENİÇAĞ GAZETESİ'Nİ ZİYARET EDİYOR
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün saldırıya uğrayan Yeniçağ Gazetesi'ne geçmiş olsun ziyaretinde bulunuyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün saldırıya uğrayan Yeniçağ Gazetesi'ne geçmiş olsun ziyaretinde bulunuyor. Kılıçdaroğlu'nu gazete yöneticileri kapıda karşıladı. Kılıçdaroğlu, gazetenin yöneticileriyle görüşmek üzere içeriye girdi.
kaynak:haberler
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