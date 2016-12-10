O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

kılıçdaroğlu, yeniçağ gazetesi'ni ziyaret ediyor

KILIÇDAROĞLU, YENİÇAĞ GAZETESİ'Nİ ZİYARET EDİYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün saldırıya uğrayan Yeniçağ Gazetesi'ne geçmiş olsun ziyaretinde bulunuyor.

Tarih : 10 Aralık 2016, 10:13
Puan Ver : Kılıçdaroğlu, Yeniçağ Gazetesi'ni Ziyaret Ediyor(8/10)8


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün saldırıya uğrayan Yeniçağ Gazetesi'ne geçmiş olsun ziyaretinde bulunuyor. Kılıçdaroğlu'nu gazete yöneticileri kapıda karşıladı. Kılıçdaroğlu, gazetenin yöneticileriyle görüşmek üzere içeriye girdi.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Kılıçdaroğlu  Yeniçağ  Gazetesi  Ni  Ziyaret  Ediyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER