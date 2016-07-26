

15 Temmuz darbe girişiminin ardından siyaset dünyasından art arda çok önemli açıklamalar geliyor. Darbecilerin bombalaması nedeniyle 50 polisin şehit olduğu Özel Harekat Daire Başkanlığı'nı ziyaret eden Kılıçdaroğlu burada yaptığı açıklamada, dün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki toplantıda yargıya ilişkin bir mutabakat sağlandığını söyleyerek, "Anayasada yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığı konusunda yapılacak değişikliğe katkı vereceğiz" dedi. Devlet Bahçeli ise grup toplantısında Cumhurbaşkanı ve Başbakan'a seslenerek, "hainlere karşı aynı siperdeyiz, aynı gemideyiz, aynı çizgideyiz" ifadelerini kullandı.







CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında bombalanan Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'nı ziyaret etti.







Kılıçdaroğlu burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada dün Cumhurbaşkanlığı Saray'ında düzenlene toplantı hakkında ilk kez konuştu.







Kılıçdaroğlu şunları söyledi:







Şu ifade çok önemliydi; Anayasanın ruhuna sadık kalarak görev yapan polis teşkilatımız hepimizin gözbebeği olmak durumundadır.







Onlar, biz rahat uyuyalım diye yeri geldiğinde canlarını feda eden kardeşlerimizdir.







Dolayısı ile polis teşkilatımızı güçlendirmek ve onlara gözümüz gibi bakmak hepimizin görevidir.







15 Temmuz akşamı yaşanan olay birden fazla ilki doğurdu. Bunlardan ilki demokrasiye bağlılık konusunda büyük bir ortak payda oluştu.







43 arkadaşımız havacılık dairesinde de 7 kardeşimiz burada şehit oldu. Onları asla unutmayacağız.







Bun Türkiye'nin yeniden ayağa kalkması onların hayatlarını feda etmesiyle gerçekleşti.







FETÖ terör örgütünün devletin içinde bu kadar yuvalanması hepimizin üzerinde düşünmesi gereken bir tablodur. Siyasi görüşlerimiz farklı olabilir. Ama bütün siyasi partilerin demokrasi, hukukun üstünlüğü, liyakat esası konusunda ortak bir görüş oluşturmaları ok önemlidir.







Biz siyasetçiler olarak son derece mutluyuz böyle bir atmosferden. Umarız böyle devam eder.