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kılıçdaroğlu ve bahçeli'den kavurmacı'nın tahliyesine yorum

KILIÇDAROĞLU VE BAHÇELİ'DEN KAVURMACI'NIN TAHLİYESİNE YORUM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hastalık sebebiyle tahliye edilen Ömer Faruk Kavurmacı hakkında açıklamalarda bulundu

Tarih : 09 Mayıs 2017, 16:40
Puan Ver : Kılıçdaroğlu Ve Bahçeli'den Kavurmacı'nın Tahliyesine Yorum(9/10)6


 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sağlık sorunları nedeniyle hakkında tahliye kararı verilen, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı hakkında değerlendirmelerde bulundu.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Grup Toplantısı'nın çıkışında gazetecilerin, Ömer Faruk Kavurmacı'nın sağlık sorunları nedeniyle, FETÖ'den yargılandığı davada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine yönelik sorusunu yanıtladı.



"BÖYLE BİR HASTALIĞI BUGÜNE KADAR DUYULMAMIŞTIR"



Bahçeli, şüpheli kim olursa olsun, soruşturma nereye kadar uzanırsa uzansın, kimin yakını ya da kimin akrabası olduğuna bakılmaksızın soruşturmaların yürütülmesi, kimseye herhangi bir ayrıcalık tanınmaması gerektiğininin altını çizdi. Bahçeli, "Ancak, Türkiye'de tıbba güvenmek lazım. Değerli tıp insanları ölümcül bir hastalığın olduğu teşhisiyle karar verip uygulamasını isterse mahkemenin de vereceği karara saygı duymak gerekir. Ama böyle bir hastalığı da bugüne kadar herhangi bir kesim tarafından duyulmamıştır. Eğer böyle bir muvazaa varsa bu çok ayıp olur. 113 bin insanımızın istismarını bir kişiyle başka türlü alanlara çekmek de doğru olmaz. Ben şahsen doğru bulmuyorum." dedi.



 



kaynak:habertürk








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