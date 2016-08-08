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KILIÇDAROĞLU VE BAHÇELİ SON KAREYE GİRMEDİ


KILIÇDAROĞLU VE BAHÇELİ SON KAREYE GİRMEDİ
Tarih : 08 Ağustos 2016, 10:25
Puan Ver : Kılıçdaroğlu Ve Bahçeli Son Kareye Girmedi(0/10)


Yenikapı'da düzenlenen Demokrasi ve Şehitler mitingi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla sona erdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli son bir toplu fotoğraf için kürsüye çağrıldı. Ancak her iki lider de kürsüye çıkmayıp, alandan ayrıldı.








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