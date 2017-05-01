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KILIÇDAROĞLU, TWİTTER'DAN 1 MAYIS'I KUTLADI


KILIÇDAROĞLU, TWİTTER'DAN 1 MAYIS'I KUTLADI
Tarih : 01 Mayıs 2017, 13:00
Puan Ver : Kılıçdaroğlu, Twitter'dan 1 Mayıs'ı Kutladı(10/10)12


 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayımladığı 1 Mayıs mesajında, "Bugün hakça paylaşımın bayramı, adil ve eşit bir düzen için dayanışmanın günü. Tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun" dedi.



CHP lideri, dün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımlamıştı.



 



kaynak:habertürk








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