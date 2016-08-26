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kılıçdaroğlu: tüm partilerin ortak hareket etmesi lazım

KILIÇDAROĞLU: TÜM PARTİLERİN ORTAK HAREKET ETMESİ LAZIM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, açıklamalarda bulundu. Terörün tek bir siyasal partinin çözebileceği seviyeyi geçtiğine değinen Kılıçdaroğlu, "Tüm partilerin ortak hareket etmesi lazım dedi.

Tarih : 26 Ağustos 2016, 15:51
Puan Ver : Kılıçdaroğlu: Tüm Partilerin Ortak Hareket Etmesi Lazım(0/10)


Artvin'de konvoyuna saldırıda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit olan askerin cenaze törenine katılmak üzere Erzincan'a hareket etmeden önce Esenboğa Havalimanı'nda açıklama yaptı.



Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı: Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Şehit olanların ailelerine sabır diliyoruz. Gerçekten çok acı bugün Erzincan'a şehidimizi sonsuzluğa uğrayacağız helalleşmeye gidiyorum. Türkiye bu acıyı haketmiyor. Bütün insanlarımızın yüreği ağzında, ne söyleceğini bilmiyor. sözün bittiği yerdeyiz. Bir anlamda bunların önlemlerinin alınması lazım.



Terör öyle bir hale geldi ki bir siyasal partinin tek başına çözemeyeceği bir olaya dönüştü. Bu konuda tüm partilerin, sivil toplum örgütlerinin, meslek odalarının, bütün vatandaşların ortak hareket etmesi lazım. Elbette ortak hareket ederken elbet kınıyoruz, lanetliyoruz ama siyaset kurumunun biraz daha kendini öne çıkarması ve bu sorun çözülmesinde biraz daha aktif rol üstlenmesi gerekir diye düşünüyorum.








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