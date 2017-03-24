KILIÇDAROĞLU TRABZON'DAN HEM OY HEM DE KIZ İSTEYECEK
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Trabzonlu bir gelinimiz olacak" diyerek 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması öncesi Trabzon'a gideceklerini ve hayırlı bir iş yapacaklarını söyledi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Radyo Viva'da Özay Şendir'in hazırlayıp sunduğu "İnce Ayar" programına konuk oldu.
Ankara'dan canlı olarak yayınlanan programda Kemal Kılıçdaroğlu gündeme ve referanduma dair açıklamalarda bulundu. CHP lideri ilk kez özel hayatına dair de konuştu.
OĞLUNA KIZ İSTEMEYE GİDİYOR
Oğlunun doktorasını yeni tamamladığını, Güney Kore'den döndüğünü, "bedelli askerlik" yapma hakkı olmasına rağmen başvurmadığını ve 16 Nisan'da yapılacak olan yeni anayasa referandumu öncesinde Trabzon'da hayırlı bir iş yapacaklarını ve oğlu Kerem'e kız isteyeceklerini söyledi.
Kerem Kılıçdaroğlu, uzun süredir Mine Alşan ile birlikte.
kaynak:haberler
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