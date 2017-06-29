KILIÇDAROĞLU: TERÖRÜ BİTİRMEK İÇİN NE İSTİYORSUNUZ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünün 15. günü başladı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başladığı "Adalet Yürüyüşü" 15. gününde devam ediyor. Yürüyüş öncesi açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Şimdi yolumuz Sakarya, ondan sonra da Kocaeli ve İstanbul" dedi.
Kılıçdaroğlu, şehit haberlerini hatırlatarak "Siz terörü bitirmek için ne istiyorsunuz! Her istediklerini aldılar ama bitmedi. Referandumda da "Evet oyu verin terör bitecek", yeri göğü afişlerle donattılar. Terör bitsin diye 'Evet' oyu veren vatandaşlarımın vicdanına sesleniyorum. Artık, kandırılıyorsunuz, bunun düşünün" dedi.
kaynak:habertürk
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar