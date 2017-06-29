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kılıçdaroğlu: terörü bitirmek için ne istiyorsunuz

KILIÇDAROĞLU: TERÖRÜ BİTİRMEK İÇİN NE İSTİYORSUNUZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünün 15. günü başladı

Tarih : 29 Haziran 2017, 09:29
Puan Ver : Kılıçdaroğlu: Terörü Bitirmek İçin Ne İstiyorsunuz(7/10)8


 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başladığı "Adalet Yürüyüşü" 15. gününde devam ediyor. Yürüyüş öncesi açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Şimdi yolumuz Sakarya, ondan sonra da Kocaeli ve İstanbul" dedi.



Kılıçdaroğlu, şehit haberlerini hatırlatarak "Siz terörü bitirmek için ne istiyorsunuz! Her istediklerini aldılar ama bitmedi. Referandumda da "Evet oyu verin terör bitecek", yeri göğü afişlerle donattılar. Terör bitsin diye 'Evet' oyu veren vatandaşlarımın vicdanına sesleniyorum. Artık, kandırılıyorsunuz, bunun düşünün" dedi.



 



kaynak:habertürk








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