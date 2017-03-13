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kılıçdaroğlu: tehlikeye dikkat çekmek istedik

KILIÇDAROĞLU: TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKMEK İSTEDİK

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, bir radyo programında, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili dile getirdiği ve tartışmalara neden olan sözlerine ilişkin "Başkan seçimini diyelim ki çoğunluk partisinin başkanı değil...

Tarih : 13 Mart 2017, 12:24
Puan Ver : Kılıçdaroğlu: Tehlikeye Dikkat Çekmek İstedik(9/10)10


CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, bir radyo programında, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili dile getirdiği ve tartışmalara neden olan sözlerine ilişkin "Başkan seçimini diyelim ki çoğunluk partisinin başkanı değil, başka biri kazandı. O zaman başkan ayrı telden, çoğunluk partisinin başkanı ayrı telden çalacak. Asıl büyük yarılma orada olacak. Bu, en büyük çatışmayı getirecek. Biz bu tehlikeye dikkati çekmek istedik. Bugünkü modeldeki cumhurbaşkanıyla Meclis'te çoğunluğu olan parti birlikte ülkeyi çok daha zor yöneteceklerdir" dedi.



CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu, 16 Nisan'da yapılacak Anayasa değişikliği referandumuyla ilgili, Ankara'nın Sincan İlçesi'nde bir araya geldiği muhtarlara hitap etti. siyaset bir uzlaşma alanı olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Siyaset; memleketin, halkın çıkarları üzerine inşa edilir. Bütün partiler, ülkenin çıkarları için mücadele eder. Koalisyonlar ise eğer Vatandaş, tek başına hükümet kurma yetkisi vermemişse iki, üç, dört parti bir araya gelirler; koalisyon kurarlar. Meclis'ten güven oyunu alırlar. Görevlerine devam ederler. Normalde çatışma olmaması lazım. Bizim en büyük eksikliğimiz, uzlaşma kültürünü yeteri kadar benimsememek. Söz konusu vatansa niye uzlaşamıyoruz? Niye kavga ediyoruz? Bir uzlaşma kültürünü kendi topraklarımızda yaşatmazsak nasıl yaşayacağız kavga ederek? Kavgadan bıkmadık mı? Bu kavga, bu dil toplumu ayırmıyor mu? Neden bundan vazgeçmiyoruz? Uzlaşma kültürünü kabul etmemiz lazım. Almanya'da yıllardır koalisyon var. Almanya, Avrupa'nın en gelişmiş ülkesi mi? Evet. Onlar yapıyor da biz niye beceremiyoruz? Kaldı ki bu anayasa değişikliği koalisyonlar sorununu çözmüyor. Bununla bir ilgisi yok. 15 yıldır bir parti iktidarda, koalisyon mu var? Zaten koalisyonlar 15 yıldır yok. Bu anayasa değişikliği de öyle koalisyonları bitirmek için gelen bir düzenleme değil" diye konuştu.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Kılıçdaroğlu  Tehlikeye  Dikkat  Çekmek  İstedik    haber

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