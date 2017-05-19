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kılıçdaroğlu, sözcü gazetesini ziyaret etti

KILIÇDAROĞLU, SÖZCÜ GAZETESİNİ ZİYARET ETTİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu ziyaretin ardından yaptığı açıklamada "Gazetelere baskı oluşturulması hiçbir demokrasilerde kabul edilemeyecek bir olay" dedi

Tarih : 19 Mayıs 2017, 17:06
Puan Ver : Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesini Ziyaret Etti(10/10)12


 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü gazetesinin Halkalı'daki merkezini ziyaret etti.



Ziyaretin ardından açıklama yapan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:



"Bugün 19 Mayıs. Hepimiz bu sabah büyük bir heyecanla sokağa çıktık fakat sonradan bir haber aldık, Sözcü'ye operasyon. Sözcü bir halk gazetesi. Baskılara boyun eğmeyen bir gazete ve dolayısıyla iktidarların pek de hoşuna gitmeyen bir gazete. Sözcü üzerinde de bir baskı oluşturarak onun yayın çizgisine de müdahale etmek istiyorlar. Gazetelere baskı oluşturulması hiçbir demokrasilerde kabul edilemeyecek bir olay."



 



kaynak:habertürk








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