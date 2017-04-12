

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroglu, geri donüşüm işçileriyle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu : Anketlere göre İstanbul'da hayır var. En az yüzde 53 hayır var. Korkutuyorlar, baskı kuruyorlar, istedikleri kadar para harcasınlar, istedikleri kadar yeri göğü evetle doldursunlar.







kaynak:haberler