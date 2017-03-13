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kılıçdaroğlu, skandallarına bir yenisini daha ekledi

KILIÇDAROĞLU, SKANDALLARINA BİR YENİSİNİ DAHA EKLEDİ

Kılıçdaroğlu, skandallarına bir yenisini daha ekledi.

Tarih : 13 Mart 2017, 15:57
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Kılıçdaroğlu, skandallarına bir yenisini daha ekledi. CHP lideri bugün yeni bir gafa daha imza atarak “Bu anayasa değişikliği koalisyon sorununu çözmüyor” dedi. Kılıçdaroğlu'nun bu son gafıyla birlikte akıllara şu soru geldi: Ya anayasa değişiklik teklifini hala okumadı ya da bilerek ve kasten yalan söylüyor.



Türk siyasetine hiç seçim kazanamamasına rağmen genel başkanlık koltuğunu bırakmamasının yanı sıra gaflarıyla da imza atan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir skandal açıklama daha geldi. 16 Nisan'da referanduma gidecek olan anayasa değişikliği teklifi için "Bu anayasa değişikliği koalisyon sorununu çözmüyor" diyen Kılıçdaroğlu, bu kadar da olmaz dedirtti. En büyük özelliği Türkiye siyasetini vesayet zincirinden ve koalisyon çıkmazından kurtaracak olan yeni anayasayla ilgili böyle bir cümle kuran Kılıçdaroğlu için Ak Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Kılıçdaroğlu ya anayasa değişikliğini hala daha okumadı ya da bilerek ve kasten yalana başvuruyor. Yani aklınca siyasi uyanıklık yaparak milleti kandırmaya çalışıyor" yorumu geldi.



 



kaynak:sabah








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