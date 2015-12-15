

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Kılıçdaroğlu, 33 kişinin öldüğü Suruç patlaması ve yasama organının sağlıklı çalışmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu konuşmasında ayrıca, DNA alanındaki çalışmalarıyla Nobel ödülüne layık görülen Aziz Sancar'da yer verdi.







Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının satır başları:



Aramızda Suruç'ta hayatını kaybeden çocuklarımızın anneleri babaları eşleri burada. Bizim yürekten bir deyişimiz vardır. Allah kimseye evlat acısı vermesin diye.Bu çocuklar Türkiye'nin sorunlarına sahip çıkıyorlar. Suruç'a gidiyorlar ve bir bomba patlıyor ve 33 can aramızdan ayrılıyor. AKP ve MHP'li milletvekilleri parlamentonun olağanüstü toplanmasına karşı çıktılar. Sizin seçtiğiniz milletvekilleri sizin sorunlarınız için Meclis'te toplanmayacaklar da ne için toplanacaklar. 33 çocuğumuz hayatını kaybediyor, bir terör eylemi sonucu kaybediyor. Buna TBMM duyarlılık göstermeyecek de neye gösterecek. AKP milletvekillerine sesleniyorum herhangi bir çocuğumuzn burnu kanamasın istiyoruz. Bizim gösterdiğimiz duyarlılığı siz de gösterin eğer bunları yapmayacaksak bu parlamentoda ne işimiz var. Bu parlamento Gazi parlamentodur diyoruz O zaman gereğini yapalım.