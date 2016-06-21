

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. CHP liderinin 'seni başkan yapmayacağız' çıkışı Selahattin Demirtaş'ın 7 Haziran seçimleri öncesindeki sözlerini akıllara getirdi.







CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Turizm sektöründeki krizin nedeninin hükümetin dış poltikası olduğunu ileri süren Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet tarihinde ilk defa, esnaf, yağmur duasından sonra turist duasına çıktı. Allah bize turist göndersin diyor. Şaka değil gerçek. İşimiz Alah'a kaldı diyor. Turizm sektörünün bileşenleri ortak olarak; 'turistin Türkiye'ye gelmemesinin temel nedeni Türkiye'nin dünyada bozulan imajı' diyor. Dönemin başbakanı; 'İsrail'e muhtacız' diyor. Ne oldu da birden Türkiye, İsrail'e muhtaç hale geldi? Mangalda kül bırakmıyorlardı. 'Asarız keseriz' diyorlardı. Ne oldu bu hale geldi? Şu andaki hükümet, Türkiye'nin çıkarlarını korumaktan uzak bir hükümet. En zayıf halkadadır. Türkiye'nin çıkarlarını çok rahat bir şekilde kendi geleceği için pazarlayacak bir konumdadır" dedi.







CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hükümetin dış politikasını eleştirerek, şu ifadeleri kullandı:







"Turist gelmiyor. Oteller turist kaynamıyor. Turizm sektörünün bileşenleri ortak olarak; 'turistin Türkiye'ye gelmemesinin temel nedeni Türkiye'nin dünyada bozulan imajı' diyor. Türkiye çağdaş, bir ülke görünmüyor. Hukukun üstünlüğü, demokrasi yok. 'Dikta yönetimi var buraya niye gelelim' diyorlar. Batıda, bütün haberler Türkiye'nin aleyhine. Hadi diyelim ki Rusya ile kavga ettik. Uçağını düşürdük Ruslar gelmiyor. Almana, İngiltere ile kavga etmedik. Niye gelmiyorlar. Bozulan imaj nedeniyle gelmiyorlar.







Ellerine bomba alıp eylem yaptılarsa tutuklayın







Dün 3 aydın tutuklandı hapise atıldı. Elbette hesabını soracağız bu aydınlar ellerine bomba alıp eylem yaptılarsa tutuklayın. Bozulan imaja katkı yapıyorsunuz.







Cumhuriyet tarihinde ilk defa turist duası







Cumhuriyet tarihinde ilk defa, esnaf, yağmur duasından sonra turist duasına çıktı. Allah bize turist göndersin diyor. Şaka değil gerçek. İşimiz Alah'a kaldı diyor. Seni bu hala getiren kim? Ramazan ayındayız vicdanına sor. 14 yıllardır iktidardalar. Eskiden turist geliyordu. Sen, turistler memnundu. Turist keyfine mi gelmiyor? Duasına saygım var. Bu siyasete artık dur demen lazım.







Bodrum'a sanki ilk kez turist geldi







Bodrum'a turist gelmiş. Sanki ilk kez turist geldi diye, turistleri kendi dükkanına çekmek isteyenler kavga ediyor. Çünkü başka kimse yok. Türkiye ilk kez bu manzara ile karşı karşıya. Dış politikanın faturasının esnaf, turizm, çiftçi çekiyor. Ankara'daki beylerin keyfi yerinde bir eli yağda bir eli balda. Seni düşünen biri var mı . CHP dışında sana inana kimse yok. Ben sana inanıyorum.







Ne oldu da birden Türkiye, İsrail'e muhtaç hale geldi?







Gazetelerde İsrail ile barışacağız haberleri var. Bunlar değil miydi, kızdığı zamanlar 'İsrail dölü' diyenler. 2 Ocak 2016. Dönemin başbakanı; 'İsrail'e muhtacız' diyor. Ne oldu da birden Türkiye, İsrail'e muhtaç hale geldi? Mangalda kül bırakmıyorlardı. 'Asarız keseriz' diyorlardı. Ne oldu bu hale geldi?







Hükümet, Türkiye'nin çıkarlarını çok rahat kendi geleceği için pazarlayacak bir konumdadır







Bütün aydınlara sesleniyorum; şu andaki hükümet, Türkiye'nin çıkarlarını korumaktan uzak bir hükümet. En zayıf halkadadır. Türkiye'nin çıkarlarını çok rahat bir şekilde kendi geleceği için pazarlayacak bir konumdadır."







Seni başkan yapmayacağız







Birisi de illaha ben 'başkan olacağım' diyor. Kardeşim seni başkan yapmayacağız, yapmayacağız. ABD Başkanlık Sistemini getireceksen 3 soru daha soracağım. Orada milletvekilleri için süre kısıtlaması olmadan konuşur. ABD'de yargı bağımsızlığı, tarafsızlığı var. Başkan, yüksek mahkemeye yargıç atarken, senato kararı olmadan atama yapamaz. Büyükelçileri atarken, senatoların onayı olmadan büyükelçi atayamıyor. ABD'de Başkan, Beyaz Saray'da oturur. Yemeğinin, masrafların, misafirin giderlerini öder. Binali Bey'e soruyorum. Sen bu modeli getirecek misin, getirmeyecek misin? Bin yüz küsur odalı sarayın kirası çok fazladır, bir gün kalmaz.







Demirtaş'ı hatırlattı







HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 7 Haziran seçimleri öncesinde HDP grup toplantısında, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan, HDP var oldukça HDP'liler bu topraklarda nefes aldığı müddetçe sen başkan olamayacaksın. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, seni başkan yaptırmayacağız. Seni başkan yaptırmayacağız. Seni başkan yaptırmayacağız" demişti.