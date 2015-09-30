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KILIÇDAROĞLU SEÇİM BİLDİRGESİNİ AÇIKLADI


KILIÇDAROĞLU SEÇİM BİLDİRGESİNİ AÇIKLADI
Tarih : 30 Eylül 2015, 13:58
Puan Ver : Kılıçdaroğlu Seçim Bildirgesini Açıkladı(7/10)6


İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması:



Bugün 30 Eylül 2015. Seçimden bu yana 5 ay geçti. 5 ay sonra yeni bir seçim bildirgesi ile karşınızdayız. Bu seçim bildirgesini gençlere adıyoruz. Gençler yarının umududur. Ama gençler bugünün de ortaklarıdır. Baskıya karşı direnen, özgürlüğü savunan gençlere adıyoruz bu seçim bildirgesini. ‘Ali İsmail'lere, ‘Özgecan'lara adıyoruz bu seçim bildirgesini.Öğrenci, memur, işçi, işsiz, çiftçi… bütün gençlere. Taşeron işçisi olan gençlere, merdiven altı atölyelerde çalışmak zorunda olan gençlere, asgari ücrete mahkûm gençlere, mevsimlik işçi gençlere adıyoruz bu seçim bildirgesini.  Soma'da yaşamını yitiren genç maden işçilere adıyoruz bu seçim bildirgesini. Üniversitelerimizde okuyan 6 milyon üniversite öğrencisine adıyoruz bu seçim bildirgesini.



TOMA'lara biber gazlarına karşın polis barikatlarının önünde elinde karanfille bekleyen kitap okuyan yarattığı mizahla bir diktatöre diz çöktüren gençlere adıyoruz bu seçim bildirgesini.








Etiketler: Kılıçdaroğlu  Seçim  Bildirgesini  Açıkladı    haber

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