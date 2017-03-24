

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Sayın cumhurbaşkanı çok önemli bir şey söyledi. "Bu tutumunuz devam ederse siz kendi ülkenizde güvende gezemezsin." Ne demek değerli arkadaşlarım ne demek bu? Yani El Kaide'den, IŞİD'den ben sorumluyum. Onu mu demek istiyor. Bakın söyledim. Bu işin sağı solu partisi yoktur. Ben rahatsız olduğum kadar AK Parti'ye MHP'ye oy veren vatandaşlarım da rahatsız"



-"Bunlar ne yapıyor Türkiye'yi yalnızlaştırıyor. Ne oldu? Büyükelçimiz çağrıldı soruldu. Ne diyecek büyükelçi? "Efendim dikkate almayın sayın cumhurbaşkanı espiri yaptı" diyecek herhalde"



- "Kılıçdaroğlu yalan söylüyor diyorlar. Her seferinde çağrı yapıyorum. Dilimde tüy bitti. Alırsın 18 maddeyi senin göstereceğin TV kanalında oturur konuşuruz. Benim yalan söylediğimi ispatlarsın ben de mahcup olurum. Gelemiyorlar"







kaynak:haberler