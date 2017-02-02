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kılıçdaroğlu referandum için harekete geçti

KILIÇDAROĞLU REFERANDUM İÇİN HAREKETE GEÇTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 5 Şubat Pazar günü 81 il ve 970 ilçe başkanıyla referandum sürecini değerlendirmek üzere bir araya gelecek

Tarih : 02 Şubat 2017, 09:41
Puan Ver : Kılıçdaroğlu Referandum İçin Harekete Geçti(8/10)7


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, il ve ilçe başkanlarıyla referandum sürecini değerlendirmek üzere bir araya gelecek.



Alınan bilgiye göre, Kılıçdaroğlu, referandum süreciyle ilgili görüş alışverişinde bulunmak üzere örgütlerle buluşacak.



Bu çerçevede Kılıçdaroğlu, 5 Şubat Pazar günü, 81 il ve 970 ilçe başkanıyla Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde bir araya gelecek.



Referandum sürecinin değerlendirileceği toplantıda, örgütlerle nasıl bir yol izleneceği tartışılacak. İl ve ilçe başkanlarının görüşlerinin alınacağı, formların dağıtılacağı toplantıda, Kılıçdaroğlu da bir konuşma yapacak.



Kılıçdaroğlu'nun gelecek hafta da Parti Meclisi (PM) üyeleri ve milletvekilleriyle buluşması bekleniyor.



Öte yandan, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun miting programı ise Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) referandum takvimini açıklamasının ardından netleşecek. Kılıçdaroğlu'nun yerel ve genel seçimlerdeki gibi yoğun bir miting programının olmayacağı, etkinliklerde CHP adı ve amblemi değil, Türk bayraklarının kullanılacağı belirtildi.



Sandık güvenliği konusunda çalışmalarını tamamlayan CHP, sandıklarda, daha önce parti okulunda eğitime tabi tutulan kişilere görev verecek. 57 ülkede kurulacak referandum sandıklarını da masaya yatıran ana muhalefet partisi, buralardaki sandık görevlilerini ve saklama kurullarını da büyük ölçüde belirledi.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Kılıçdaroğlu  Referandum  İçin  Harekete  Geçti    haber

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