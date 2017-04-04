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kılıçdaroğlu: onlar sanatçı değil

KILIÇDAROĞLU: ONLAR SANATÇI DEĞİL

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sanatçılarla bir araya geldi.

Tarih : 04 Nisan 2017, 11:28
Puan Ver : Kılıçdaroğlu: Onlar Sanatçı Değil(9/10)7


Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sanatçılarla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, Hayır kampanyası için istediği ‘Baba bir masal anlat bana' şarkısını korktukları için vermediklerini söyleyerek, “Bundan dolayı şarkı yazan ve okuyanı kınadım. Onlar sanatçı değiller” ifadesini kullandı.



 



kaynak:haberingündemi






Etiketler: Kılıçdaroğlu  Onlar  Sanatçı  Değil    haber

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