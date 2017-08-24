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KILIÇDAROĞLU, OĞLUNUN ASKERE GİDECEĞİNİ DÖNÜŞTE İSE EVLENECEĞİNİ SÖYLEDİ


Kılıçdaroğlu, Oğlunun Askere Gideceğini Dönüşte İse Evleneceğini Söyledi
Tarih : 24 Ağustos 2017, 01:00
Puan Ver : Kılıçdaroğlu, Oğlunun Askere Gideceğini Dönüşte İse Evleneceğini Söyledi(10/10)6

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, NTV'de Oğuz Haksever'in programına katıldı. Ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, oğlunun askerlik yapacağını söyledi.

OĞLU BEDELLİ ASKERLİK YAPMAYACAK

Kılıçdaroğlu, oğlu Kerem Kılıçdaroğlu'nun bedelli askerlik yapması için imkanlarının yeterli olduğunu ancak oğlunun bedelli askerlik yapmayacağını söyledi. Oğlunun askerlik yapacağı birliğin belli olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Oğlum Ankara, İstanbul, İzmir'de askerlik yapmayacak" dedi.

"ÖNCE ASKERE GİDECEK SONRA DÜĞÜN VAR"

İşte Kılıçdaroğlu'nun sözleri:

Önce askere gidecek daha sonra düğün var. Oğlum bedelli askerlik yapabilirdi ama yapmadı. Diğer üniversite mezunları gibi kısa dönem askerliğine gidecek, birliği belli oldu. Ancak söylemeyeceğim. Oğlum Ankara, İstanbul, İzmir'de askerlik yapmayacak onu söyleyebilirim.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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