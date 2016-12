CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MİT'in muhalif milletvekilleri hakkında rapor hazırladığına ilişkin duyum aldıklarını belirtti.







Cumhuriyet - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “AKP milletvekili transferi arayışında. MHP içindeki çalkantılardan 15-16 milletvekilinin AKP'ye transfer edileceği duyumu var. MİT bütün muhalif milletvekilleri için araştırma yapıyor. Asıl amaç başkanlığı nasıl gerçekleştirebiliriz” dedi.







CHP Lideri Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında çocukluğundan, öğrencilik yıllarına ve bürokraside yükselişine kadar bir çok anıyı, fotoğraflar eşliğinde yorumladı. Tunceli'li olduğu için hayatının her alanında zorluklarla karşılaştırıldığını belirten Kılıçdaroğlu, üniversite yıllarında katıldığı öğrenci olaylarını, devlet kademelerinde adım adım nasıl yükseldiğini anlattı. Kılıçdaroğlu, “Siyasetyi hiç düşünmemiştim aslında. Bir özelliğim var, eğer bir görevi üstlenmişsem, onu gücümün yettiği kadar yerine gertirmeye çalışırım” dedi.







Partisine karşı yöneltilen karalama kampanyalarına karşı da cevap veren Kılıçdaroğlu, “ 17-25 Aralık döneminde ortaya çıkanların binde birini ben yapmış olsaydım, ‘oğlum paraları sıfırla gel' deseydim ben, CHP Genel Başkanlığı yapamazdım. Asla sokağa çıkamazdım, çocuklarımın yüzüne de bakamazdım. 17-25 aralık ne kurgudur ne montajdır. Benimle ilgili kurgu ve montaj da yapıldı ama ben onları birebir ispat ettim” ifadelerini kullandı.







CHP lideri Kılıçdaroğlu katıldığı Habertürk canlı yayınında Veysi Ateş'in sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu'nun hayatının önemli dönemlerinden anıları eşliğinde yaptığı açıklamalardan satırbaşları şöyle:







MİT'ten muhalif vekiller için rapor







AKP milletvekili transferi arayışında. MHP içindeki çalkantılardan 15-16 milletvekilinin AKP'ye transfer edileceği duyumu var. Bu karakterde milletvekili çıkar mı inanamak istemiyorum. Bu boyutta bir milletvekili grubunun çıkacağını da düşünmüyorum. MİT bütün muhalif milletvekilleri için araştırma yapıyor. Asıl amaç başkanlığı nasıl gerçekleştirebiliriz. Anayasayı nasıl kendi istediğimiz gibi değiştirip, referandum yolunu açabiliriz. Ortada ülkenin rejimini nasıl değiştiririz olayı var. Onun için her türlü arayışa girebilirler.







MHP'deki tartışmalar







MHP'de suların durulmasını arzu ederim. Düşünsel olarak farklı görüşler ve kanaatler var orada. bu iddialar zaman zaman söyleniyor ama CHP kurumsal kültürü olan bir parti ve öyle bir kişinin dizayn edebileceği bir parti değil. kasetle gelen genel başkan dendiğinde sadece gülüyorum.







Asıl hedef CHP: Dokunulmazlıkların kaldırılmasında asıl hedef CHP'ydi, HDP değildi. HDP'li vekillerin dokunumazlıklarının kaldırılmasını isteselerdi getirirdiniz Meclis gündemine kaldırırdınız. CHP'yi tuzağa düşürmeye çalıştılar anayasa değişikliği ile ama CHP tuzağa düşmedi. Parlamentonun nasıl sorumsuzca kullanıldığı ve istismar edildiği görüldü. HDP'li vekil terörist cenazesine katıldı diye bu sürecin başladığını söylediler. Aynısını AKP'li vekiller de yaptı. AKP'li vekil de gitti ona neden fezleke düzenlenmedi.







Ailesinin kökeni için çalışma başlatıldı







Maliye Bakanlığı'nda göreve başladığım yıllarda ailemin kökenine ilişkin merakım başladı. Ortaokul son sınıftan itibaren, aileyi ve kökenlerini anlatırlardı. Horasan'dan Malatyaya gelmişler, oradan Konya Akşehir'e oradan da Tunceli'ye göçmüşler. Çok farklı belge ve bilgiler var bu konuda. 2 değerli akademisyen, ailemin soy kütüğünü araştırıyor. Benim bulduğum soy kütüğü dışında, Gaziantep ve Adana'dan soy kütükleri bulundu ve onarıldı. Ben de bu çalışmanın sonuçlarını merak ediyorum.







Lise dönemi: Bir özelliğim var eğer bir görevi üstlenmişsem onu gücümün yettiği kadar yerine gertirmeye çalışırım. Bu hayatımın her döneminde böyleydi.







Liseden birincilikle mezun oldum. Romanlarımı okurdum, tiyatrolara giderdim. Para verip roman alacak param yoktu ama kütüphaneye gider romanları okur oradan okula giderdim. Radyo o zaman lüks bir araçtı. Evde bir radyo vardı, oradan unutmadığım, Yassıada duruşmalarını babam dinlerdi. Babam o konuda düşündüğünü, idamların doğru olmadığını yıllar sonra anlattı.







CHP'de kültür platformunda olmam istendi: Siyasetyi hiç düşünmemiştim aslında, siyasetin içinde olmak değil ama siyasete ilgim vardı. Aktif siyaset Deniz beyin teklifi ile düştü ben emekli olunca. Bir grup yeminli mali müşavir arkadaş vardı, ‘büroda bizim başımızda ol' dediler. Bir sivil toplum örgütünün Vatandaşın Vergisini Koruma Derneğinin başındaydım o zaman.







Üst düzey bürokrasiden emekli arkadaşlarım vardı zaman zaman toplanırdık. O zaman yolsuzluk çok gündemdeydi, raporlar projeler hazırladık. Büroda oturuyordum, önce gelen teklifle CHP'nin kültür platformunda olmam istendi. Bir süre sonra yolsuzlukla mücadele nasıl edilir ve neler yapmak lazım diye bir rapor hazırlamam ve sunmam istendi. CHP üyesi değildim. Sonra Deniz bey partiye üye olmamı teklif etti. Geldim partiye üye oldum ve oradan devam ettim.







Ulus'tan Kızılaya kadar koştum







Mezun olduktan sonra akademiden sınavlara hazırlanmamız lazımdı. Sınavlara hazırlanacak tek yer Milli Kütüphane'ydi. Sabah erken gider kuyruğa girerdik. Sonra akademi mezunlarının, hesap uzmanaları bakanlık müfettişliği gibi önemli sınavlara girip, başarı elde etme şansları zayıftı. Milli Kütüphane'de bütün üniversitelerin son sınıflarında okutulan maliye ekonomi bölümleri kitaplarının hepsini okudum. Kazanmam lazım diye bakıyordum. Maliye Bakanlığı'nda hesap uzmanlığı sınavının açıklandığı söylendi. Hesap uzmanları kurulunun tabelası vardı, listede 3. sırada benim adım vardı. Ulus'tan Kızılaya kadar koşarak geldim.







Milli Kütüphane'deki arkadaşlarım inanmadılar. Ya sözlü sınavı geçemezsem derdi başladı sonra. Sözlü kızmını da kazandım, o sınav hayatımın dönğm noktasıdır. Olmasaydı bir yerlerde düz bir memur olurdum.