

CHP genel başkanı Kılıçdaroğlu, Ankara'daki bombalı saldırılar üzerine Türkiye'deki bütün etkinliklerini iptal ettiklerini, bu acıların son bulmasını umduklarını söyledi. Ankara'ya gitmeye karar verdiğini partili yöneticilerle ne yapacaklarını görüşeceklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:







"Bilgi almaları için bütün milletvekillerimizi gönderdim. Gelen rakamlar iç acıcı değil. 2 canlı bombadan söz ediliyor. Gerçek nedir öğrenmek isteriz. Gerçeğin altını da çizmek gerekiyor. Yazık günah değil mi bu ülkeye? Beraber huzur güven içerisinde yaşayabiliriz. Ne derdimiz var? Neden gencecik insanlarımız teröre kurban gitsin. Huzur içinde yaşayan bir ülke istiyoruz. Görüş ayrılıklarımız olabilir. Ancak bunu terör noktasına taşımayı kabul etmiyoruz. Terörü bitirme konusunda bizden kim ne istiyorsa açık çek veriyoruz. Ne isteniyorsa yapmaya hazırız. Terörü bitirmek için ne istiyorsanız bütün gücümüzle onu yapmaya hazırız. Analar ağlamasın lafla ağlamıyor. Çaba harcamamız gerekiyor. Defalarca söyledim tekrar söylüyorum bütün siyası partilerin amasız, fakatsız hareket etmelidir. Teröre karşı hepimizin onurlu dik davranmamız gerekiyor. Bedel ödememiz gerekiyorsa öderiz. Barış istemek ne zamandan beri suç olmaya başladı. Birlikte yaşamak ne zamandan bu yana suç olmaya başladı. Türkiye'de Ortadoğu'da başladı. Türkiye'yi Ortadoğu bataklığına sürüklemeye çalışıyorlar. Ben konuşmayayım da ne yapalım? Türkiye, huzurlu, güzel bir ülke olsun, ülke yöneticileri sorumlu olsun istiyoruz. İçim kan ağlıyor.