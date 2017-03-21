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kılıçdaroğlu: kavga istiyorlar, etmeyeceğim

KILIÇDAROĞLU: KAVGA İSTİYORLAR, ETMEYECEĞİM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu referandum çalışmaları kapsamında Ordu'daydı. Kılıçdaroğlu gazetecilere yaptığı açıklamada, "Evet'i anlatmakta zorlanıyorlar, anlatamıyorlar. Kavga etmek istiyorlar, kavga etmeyeceğim" dedi

Tarih : 21 Mart 2017, 09:14
Puan Ver : Kılıçdaroğlu: Kavga İstiyorlar, Etmeyeceğim(9/10)11


 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referandum çalışmasını dün Ordu'da sürdürdü. Sabah saatlerinde iş dünyası temsilcileriyle buluşan Kılıçdaroğlu, daha sonra çay fabrikasında işçilerle öğlen yemeği yedi.



Muhtarlar, şehit, gazi ve hemşeri dernekleri ile buluşan CHP Lideri, akşam saatlerinde kanaat önderleriyle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, Ordu'ya giderken uçakta kendisine eşlik eden gazetecilerin sorularını şöyle yanıtladı:



TARİH OKUSUNLAR: (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, “Tek adam diyerek Mustafa Kemal'e hakaret ediyorlar” sözlerinin sorulması üzerine) Atatürk hiçbir zaman tek adam olmadı. Sivas'ta da Erzurum'da tek adam olmadı. 23 Nisan 1920'de de tek adam olmadı. Tek adam rejimi yaratmak istiyorlar, kendilerine gerekçe olarak da Atatürk'ü göstermek istiyorlar. Önce tarihi okusunlar.



ANLATAMIYORLAR: Bana istedikleri kadar saldırabilirler. Bana saldıracaklarına vatandaşa neden ‘Evet' oyu kullanmaları gerektiğini anlatsınlar. Benim bir oyum var. ‘Evet'i anlatmakta zorlanıyorlar, anlatamıyorlar. Kavga etmek istiyorlar, kısır bir tartışmanın içine çekmek istiyorlar. Bunlardan millet de bıktı. Kavga etmeyeceğim.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Kılıçdaroğlu  Kavga  İstiyorlar  Etmeyeceğim    haber

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