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kılıçdaroğlu istanbul'da

KILIÇDAROĞLU İSTANBUL'DA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Marmara Üniversitesi Anadolu Hisarı Yerleşkesi'nde, Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Kulübü'nün düzenlediği '15 Temmuz ve Parlamenter Sistem' başlıklı etkinliğe katılıyor.

Tarih : 25 Kasım 2016, 14:37
Puan Ver : Kılıçdaroğlu İstanbul'da(10/10)8


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında çıkarılan OHAL'e ilişkin “OHAL yasaldır, meşrudur ancak yapılan uygulamalar meşru değildir” dedi.

Üniversitedeki rektör atamalarının OHAL ile hiçbir ilgisinin olmadığını belirten Kılıçdaroğlu “Akademisyenler kendi rektörlerini nasıl seçemezler, bunun OHAL'le ne ilgisi var” ifadesini kullandı.



 



kaynak:sözcü








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