

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında çıkarılan OHAL'e ilişkin “OHAL yasaldır, meşrudur ancak yapılan uygulamalar meşru değildir” dedi.



Üniversitedeki rektör atamalarının OHAL ile hiçbir ilgisinin olmadığını belirten Kılıçdaroğlu “Akademisyenler kendi rektörlerini nasıl seçemezler, bunun OHAL'le ne ilgisi var” ifadesini kullandı.







kaynak:sözcü