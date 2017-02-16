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kılıçdaroğlu, israil büyükelçisi naeh ile görüştü

KILIÇDAROĞLU, İSRAİL BÜYÜKELÇİSİ NAEH İLE GÖRÜŞTÜ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh ile görüştü.

Tarih : 16 Şubat 2017, 15:19
Puan Ver : Kılıçdaroğlu, İsrail Büyükelçisi Naeh İle Görüştü(10/10)11


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh ile görüştü. Görüşmede, CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz da hazır bulundu.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Kılıçdaroğlu  İsrail  Büyükelçisi  Naeh  İle  Görüştü    haber

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