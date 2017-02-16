KILIÇDAROĞLU, İSRAİL BÜYÜKELÇİSİ NAEH İLE GÖRÜŞTÜ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh ile görüştü.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh ile görüştü. Görüşmede, CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz da hazır bulundu.
kaynak:haberler
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar