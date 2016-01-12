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KILIÇDAROĞLU İSİM LİSTESİNİ SON ANA KADAR GÜNCELLEYECEK


KILIÇDAROĞLU İSİM LİSTESİNİ SON ANA KADAR GÜNCELLEYECEK
Tarih : 12 Ocak 2016, 09:23
Puan Ver : Kılıçdaroğlu İsim Listesini Son Ana Kadar Güncelleyecek(5/10)4


CHP'de bu hafta sonu yapılacak kurultayda, partinin yeni rotası ve yeni vitrini belirlenecek. Kurultayda yapılacak iki maddelik tüzük değişikliği ile de “kontenjan”dan vekillik de yeniden düzenlenecek. 16-17 Ocak'ta Arena Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek kurultay için çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi'nde (PM) köklü değişiklik yapmak isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni isim çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Parti vitrinini gençleştirmek isteyen Kılıçdaroğlu'nun, bir sürpriz olmazsa 15-20 isim hariç 60 kişilik PM'de geri kalan isimleri değiştirmeyi düşündüğü kaydedildi.








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