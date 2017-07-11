CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne eşlik eden Veysel Kılıç'ın gözaltında alındığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Kılıç, "Gözaltına alınmadım, bir süre adliyede bekletildim." dedi.

Uzun süredir Çağlayan metrobüs durağında FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanan oğlu için tek kişilik eylem yapan Veysel Kılıç'ın, 25 günlük Adalet Yürüyüşü'nden sonra tekrar geldiği adliye önünde gözaltına alındığı öne sürülmüştü. Kılıç konuyla ilgili açıklama yaparak gözaltına alınmadığını, can güvenliği gerekçesiyle polisler tarafından bir süre adliyede bekletildiğini söyledi.

GÖZALTINA ALINDIĞI İDDİA EDİLDİ

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında tutuklanan Hava Harp Okulu öğrencisi oğlu Selahattin Kılıç için her gün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi metrobüs köprüsü üstünde nöbet tutan Veysel Kılıç'ın bugün gözaltına alındığı öne sürüldü.

ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NDEKİ KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte 25 gün boyunca yürüyen Kılıç, yürüyüşün tamamlanmasının ardından adliye önündeki nöbetine devam ediyordu. Saat 12.00 sıralarında eylemini sonlandıran Veysel Kılıç polisler tarafından Çağlayan Adliyesi içindeki polis karakoluna götürüldü.

"CAN GÜVENLİĞİ NEDENİYLE ADLİYEDE BEKLETİLDİM"

Gözaltına alındı haberlerinin ardından OdaTV'de yer alan habere göre Veysel Kılıç, Çağlayan Adliyesi önünde eylem yaparken başka bir vatandaşla tartışmaya girdiğini, bunun üzerine 'can güvenliği gerekçesiyle' adliye içerisinde polis tarafından bir süre bekletildikten sonra serbest bırakıldığını ifade etti.

Kılıç'ın OHAL kapsamında eylem yapmasının yasak olduğu için alındığı ancak hiçbir işlem yapılmadan serbest bırakıldığı belirtilmişti.

Kaynak: haberinburada