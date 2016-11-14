

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Fetullah Gülen, Amerika'da. İdamı gündeme getiriyorsun, Fetullah Gülen iade edilmesin diye. Hem iç politikada kullanıyorsun bunu hem de Fetullah Gülen'in iadesini istemediğini dolaylı olarak ifade ediyorsun. İdamı gündeme getirdiğiniz andan itibaren Fetullah Gülen'in iade edilmemesinin kapısını açmış oluyorsunuz, yani karşı tarafın elini güçlendirmiş oluyorsun. Bu yanlış yol." dedi.







Kılıçdaroğlu, Rusya'nın Sesi Radyosuna canlı yayın konuğu olarak, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.







AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay'ın, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilgili "Biz hadi saftık bilmiyorduk, CHP terör örgütü olduğunu biliyordu" sözlerinin hatırlatıldığı Kılıçdaroğlu, "İktidarda olan onlar, ülkeyi yönetiyorlar, Milli Güvenlik Kurulu toplantısına ben katılmadım, bana sunum yapılmadı, onlara yapıldı. FETÖ'nün himmet parası topladığı, tehlikeli olduğu onlara anlatıldı. Onlar bunu hiç dinlemediler, kandırıldıklarını söylediler. Ben, Yasin Beyin bir Aziz Nesin kitabı okuduğunu, onun etkisinde kalarak bir demeç verdiğini düşünüyorum." karşılığını verdi.







"AK Parti içerisinde ByLock kullananların isimleri siz de var mı? Neden açıklamıyorsunuz?" sorusunu Kılıçdaroğlu, "Dört bakan ve çok sayıda milletvekili var. Elde bu tür bilgiler var ama bunların belgeyle desteklenmesi gerekiyor. Biz, ByLock şifresi çözülüp, buradan bilgi elde ediliyorsa, bunların neden kamuoyuna açıklaması yapılmıyor iktidar tarafından, bunu sorgulamak istiyoruz." diye yanıtladı.







ByLock kullananların isimlerinin seçilerek cumhuriyet savcılıklarına bildirildiğini ileri süren Kılıçdaroğlu, "Koruma kalkanı var. Milletvekilleri, bakanlar, belli kişiler korunabiliyor." iddiasında bulundu. Kılıçdaroğlu, ByLock'dan elde edilen bilgilerin tarafsız, uluslararası saygınlığı olan bir kuruluş aracılığıyla kamuoyuna açıklanması gerektiğini söyledi.







kaynak:habertürk