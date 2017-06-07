

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın içtüzük toplantısına katılmayacak. CHP MYK toplantısının ardından konuşan CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Mühürsüz seçimin gayrimeşru sonuçlarını meşrulaştırmaya dönük bir içtüzük adımını doğru bulmuyoruz, bulmayız" dedi.







Tezcan'ın açıklamaları şu şekilde;







Gelen yazının niteliğinden de anladığımız kadarıyla TBMM'nin gücünü artıracak bir içtizük beklentisinden çok Mühürsüz seçimin gayrimeşru sonuçlarını meşrulaştırma dönük. Sayın Genel Başkanımız bu toplantıya katılmayacak







kaynak:habertürk