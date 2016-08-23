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kılıçdaroğlu: hsyk ikiye bölünecek

KILIÇDAROĞLU: HSYK İKİYE BÖLÜNECEK

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Yargı meselesinde büyük ölçüde uzlaşma sağlandı. Büyük ihtimalle anayasa değişikliği gerçekleşebilir. HSYK'nın yapısı konusunda da büyük ölçüde görüş birliği sağlandı. Hakimler ve savcılar kurulu olacak" dedi.

Tarih : 23 Ağustos 2016, 17:32
Puan Ver : Kılıçdaroğlu: Hsyk İkiye Bölünecek(0/10)


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye ziyareti için bulunduğu Gaziantep'te Zeugma Müzesi'nde NTV'nin sorularını yanıtlıyor.  Gaziantep'teki terör saldırısına ilişkin Kılıçdaroğlu, "Devleti yönetenler bu tür komplolara daima hazırlıklı olmalı. Gaziantep yeni oldu bir sokak düğününde patlayan bombalara baktığınız zaman Türkiye terörle yaşamaya mahkum bir ülke konumuna geldi. Bu bizi rahatsız ediyor. Eğer Ankara'da bir iddianameye IŞİD'in Gaziantep'te düğünde saldırı yapabileceği delilleri varsa yine bomba patlıyorsa ciddi istihbarat zafiyeti vardır. Daha önce bir Twıtt atıldığı da biliniyor. İddianameye giren gerçeklere rağmen bir istihbarat zafiyeti var. Bu istihbarat ile Türkiye'nin terör olaylarını çözme şansının olmadığı anlaşılıyor. Bu anlamda Türkiye bürokratik anlamda kendisine bir çeki düzen vermek zorunda" diye konuştu.








Etiketler: Kılıçdaroğlu  Hsyk  İkiye  Bölünecek    haber

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