O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

KILIÇDAROĞLU: HİÇBİRİ MÜSLÜMAN DEĞİL!


KILIÇDAROĞLU: HİÇBİRİ MÜSLÜMAN DEĞİL!
Tarih : 11 Haziran 2016, 13:38
Puan Ver : Kılıçdaroğlu: Hiçbiri Müslüman Değil!(5/10)4


CHP'liler, 81 ilden gelerek Ankara'da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek için genel merkez önünde buluştu.



Ellerinde bayraklarla Ankara'da toplanan partililer, son günlerde Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıları hedef aldı.



Partililere hitap eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Mübarek bir aydayız. Eğer cenaze namazına gidip namaz kılıyorsanız ve birileri orada size provokasyonlarla hakaret etmeye kalkıyorsa onların hiçbirisi Müslüman değildir. Hiçbirisi Müslümanlığı bilmiyor. Hiçbirisi insan sevgisini bilmiyor. Ne zamandan beri camiler siyasette arena olmaya başladı? Ne zamandan beri camiler bir partinin arka bahçesi haline dönüştürülmeye başlandı? Biz ibadet mekanlarına siyasetin girmesini istemeyiz. Siyaset ayrı ibadet ayrı" diye konuştu.



'Bedeli ne olursa olsun...'



Konuşmasında partisinin il başkanlarına seslenen Kılıçdaroğlu, "Mücadeleyi birlikte yapacağız. Asla ve asla mücadelemizden ödün vermeyeceğiz. Bedeli ne olursa olsun. Söyledim. Eğer işin ucunda hayatımızı kaybetmek varsa birilerinin çakalların kurşunuyla tehdit edileceksek asla yolumuzdan dönmeyeceğiz. Sonuna kadar gideceğiz" ifadesini kullandı.



En büyük ideallerinin herkesin sorunsuz bir Türkiye'de yaşaması olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Biz ülkemizi seviyoruz. İnsanımızı seviyoruz. Onlara hizmet etmek istiyoruz. Demokrasimizi güçlendirmek istiyoruz. Herkesin sorunsuz bir Türkiye'de yaşamasını istiyoruz. En büyük arzumuz, idealimiz bu. Bu arzuyu yerine getirmek için birlikte mücadele edeceğiz. Çakallara karşı birlikte göğsümüzü siper edeceğiz" dedi.



Şehit cenazelerinde protestolara uğrayan CHP lideri'ne İstanbul'da katıldığı bir cenazede mermi atılmış ve olay hafta boyunca gündemdeki yerini korumuştu.








Etiketler: Kılıçdaroğlu  Hiçbiri  Müslüman  Değil    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER