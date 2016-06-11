

CHP'liler, 81 ilden gelerek Ankara'da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek için genel merkez önünde buluştu.







Ellerinde bayraklarla Ankara'da toplanan partililer, son günlerde Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıları hedef aldı.







Partililere hitap eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Mübarek bir aydayız. Eğer cenaze namazına gidip namaz kılıyorsanız ve birileri orada size provokasyonlarla hakaret etmeye kalkıyorsa onların hiçbirisi Müslüman değildir. Hiçbirisi Müslümanlığı bilmiyor. Hiçbirisi insan sevgisini bilmiyor. Ne zamandan beri camiler siyasette arena olmaya başladı? Ne zamandan beri camiler bir partinin arka bahçesi haline dönüştürülmeye başlandı? Biz ibadet mekanlarına siyasetin girmesini istemeyiz. Siyaset ayrı ibadet ayrı" diye konuştu.







'Bedeli ne olursa olsun...'







Konuşmasında partisinin il başkanlarına seslenen Kılıçdaroğlu, "Mücadeleyi birlikte yapacağız. Asla ve asla mücadelemizden ödün vermeyeceğiz. Bedeli ne olursa olsun. Söyledim. Eğer işin ucunda hayatımızı kaybetmek varsa birilerinin çakalların kurşunuyla tehdit edileceksek asla yolumuzdan dönmeyeceğiz. Sonuna kadar gideceğiz" ifadesini kullandı.







En büyük ideallerinin herkesin sorunsuz bir Türkiye'de yaşaması olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Biz ülkemizi seviyoruz. İnsanımızı seviyoruz. Onlara hizmet etmek istiyoruz. Demokrasimizi güçlendirmek istiyoruz. Herkesin sorunsuz bir Türkiye'de yaşamasını istiyoruz. En büyük arzumuz, idealimiz bu. Bu arzuyu yerine getirmek için birlikte mücadele edeceğiz. Çakallara karşı birlikte göğsümüzü siper edeceğiz" dedi.







Şehit cenazelerinde protestolara uğrayan CHP lideri'ne İstanbul'da katıldığı bir cenazede mermi atılmış ve olay hafta boyunca gündemdeki yerini korumuştu.