KILIÇDAROĞLU, HELİN'İN AİLESİNİ ARADI! ACILI BABA, TEK İSTEKTE BULUNDU: PEŞİNİ BIRAKMAYIN
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pendik'te silahlı saldırı sonucu öldürülen 17 yaşındaki lise öğrencisi Helin'in babası Nihat Palandöken'i aradı.
"BU CİNAYETİN PEŞİNİ BIRAKMAYIN"
Aileye başsağlığı dileyen Kılıçdaroğlu "Acınızı paylaşıyoruz. Çok üzgünüz" dedi. Baba Nihat Palandöken'in Kılıçdaroğlu'na "Bu cinayetin peşini bırakmayın, sizden rica ediyorum üstüne gidin. Arkadaşlarınız bizi hiç yalnız bırakmadı ancak bu cinayeti unutturmayın" dediği, Kılıçdaroğlu'nun ise "Konunun takipçisiyiz" karşılığını verdiği öğrenildi.
CHP'Lİ TEKİN VE YARKADAŞ DA ACILARINI PAYLAŞTI
Öte yandan CHP İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ile Barış Yarkadaş da ailenin evine giderek acılarını paylaştı.
PLOTANİK AŞIK, HELİN'İ KATLETMİŞTİ
Sosyal medya hesabında 'Gizli bir platonik sapığım var. Sokağa çıkmaya korkuyorum' diye yazan lise öğrencisi Helin Palandöken'i (17) pompalı tüfekli öldüren, 2 arkadaşını da yaralayan Mustafa Yetgin (21) dün çelik yelekle götürüldüğü mahkemece, "Tasarlayarak adam öldürme" suçundan tutuklandı. Helin'i katleden caninin olay günü teslim aldığı tüfeğin, yurtdışından internet üzerinden sipariş verilerek getirildiği ve ruhsatsız olduğu öğrenildi. İşyeri sahibi "Bize gelip istediği tüfeği söyledi. Bizde bulunmadığını ve internet üzerinden siparişle getirebileceğimizi söyledik. Kabul edince internet üzerinden tüfeği getirdik" dedi. Benzer tüfeklerin internetten 9 takside kadar satın alınabildiği belirtiliyor.
Kaynak: haberinburada
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