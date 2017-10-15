Tillerson Vazgeçmiyor: İlk Bomba Düşene Kadar Kuzey Kore İle Diplomatik Çözüm Arayacağız
Trabzonspor Teknik Direktörü Yanal: Takım İçin En Uygun Karar Neyse O Alınır
Konyaspor-Galatasaray Maçında İlginç Anlar
Somali'de Düzenlenen Bombalı Saldırıda Ölü Sayısı 231'e Yükseldi
Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor Maçının İlk 11'leri Belli Oldu
Sınırda Dikkat Çeken Hareketlilik! İş Makineleri, Çok Sayıda Mevzi Kazdı
Son Dakika! Bağdat'ın Kerkük'te Pkk Varlığı Savaş Sebebi Açıklamasına Barzani'den Jet Yalanlama
Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk: Biz Fenerbahçe Veya Beşiktaş Değiliz
Endonezyalı Kaleci, Maçta Kafasına Aldığı Darbeyle Hayatını Kaybetti
Son Dakika! Irak Dışişleri Bakanlığı: İran, Kuzey Irak'a Açılan Sınır Kapılarını Kapattı
Irak Hükümeti Barzani'yi Uyardı: Kerkük'te Pkk Varlığı Savaş İlanıdır
Trabzonspor, Evinde Akhisarspor'a 6-1 Yenildi
İran Devrim Muhafızlarına Mensup Birlik Komutanı Suriye'de Öldürüldü
Darüşafaka Basketbol, Galatasaray Odeabank'ı 69-67 Mağlup Etti
Galatasaray'ın 11 Yabancıyla Sahaya Çıkmasına Mehmet Demirkol Espriyle Yaklaştı
Meral Akşener, Partisini Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde Açıklayacak
Bu Fotoğraf Olay Oldu! Yakıt Aldıktan Sonra Gaza Basınca Lpg Tabancasını Kopardı!
Tesla 400 Çalışanını İşten Çıkardı
Galatasaraylı Gomis Ligde 13 İsabetli Şutun 9'unu Gole Çevirdi
Ferrari Superfast, 3,5 Milyon Liraya Türkiye'de Satışa Sunuldu

KILIÇDAROĞLU, HELİN'İN AİLESİNİ ARADI! ACILI BABA, TEK İSTEKTE BULUNDU: PEŞİNİ BIRAKMAYIN


Kılıçdaroğlu, Helin'in Ailesini Aradı! Acılı Baba, Tek İstekte Bulundu: Peşini Bırakmayın
Tarih : 15 Ekim 2017, 16:50
Puan Ver : Kılıçdaroğlu, Helin'in Ailesini Aradı! Acılı Baba, Tek İstekte Bulundu: Peşini Bırakmayın(10/10)6

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pendik'te silahlı saldırı sonucu öldürülen 17 yaşındaki lise öğrencisi Helin'in babası Nihat Palandöken'i aradı.

"BU CİNAYETİN PEŞİNİ BIRAKMAYIN"

Aileye başsağlığı dileyen Kılıçdaroğlu "Acınızı paylaşıyoruz. Çok üzgünüz" dedi. Baba Nihat Palandöken'in Kılıçdaroğlu'na "Bu cinayetin peşini bırakmayın, sizden rica ediyorum üstüne gidin. Arkadaşlarınız bizi hiç yalnız bırakmadı ancak bu cinayeti unutturmayın" dediği, Kılıçdaroğlu'nun ise "Konunun takipçisiyiz" karşılığını verdiği öğrenildi.

CHP'Lİ TEKİN VE YARKADAŞ DA ACILARINI PAYLAŞTI

Öte yandan CHP İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ile Barış Yarkadaş da ailenin evine giderek acılarını paylaştı.

PLOTANİK AŞIK, HELİN'İ KATLETMİŞTİ

Sosyal medya hesabında 'Gizli bir platonik sapığım var. Sokağa çıkmaya korkuyorum' diye yazan lise öğrencisi Helin Palandöken'i (17) pompalı tüfekli öldüren, 2 arkadaşını da yaralayan Mustafa Yetgin (21) dün çelik yelekle götürüldüğü mahkemece, "Tasarlayarak adam öldürme" suçundan tutuklandı. Helin'i katleden caninin olay günü teslim aldığı tüfeğin, yurtdışından internet üzerinden sipariş verilerek getirildiği ve ruhsatsız olduğu öğrenildi. İşyeri sahibi "Bize gelip istediği tüfeği söyledi. Bizde bulunmadığını ve internet üzerinden siparişle getirebileceğimizi söyledik. Kabul edince internet üzerinden tüfeği getirdik" dedi. Benzer tüfeklerin internetten 9 takside kadar satın alınabildiği belirtiliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kılıçdaroğlu  Helin  İn  Ailesini  Aradı  Acılı  Baba  Tek  İstekte  Bulundu  Peşini  
Bırakmayın    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER