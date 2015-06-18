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KILIÇDAROĞLU HAKKINDAKİ FEZLEKE ADALET BAKANLIĞI'NA GÖNDERİLDİ


KILIÇDAROĞLU HAKKINDAKİ FEZLEKE ADALET BAKANLIĞI'NA GÖNDERİLDİ
Tarih : 18 Haziran 2015, 16:18
Puan Ver : Kılıçdaroğlu Hakkındaki Fezleke Adalet Bakanlığı'na Gönderildi(9/10)10


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında partisinin grup toplantısında, "hakkında kısıtlama kararı bulunan ses ve görüntü kayıtları"nı yayınlaması dolayısıyla "soruşturmanın gizliliğini alenen ihlal" suçundan hazırladığı fezlekeyi, TBMM Başkanlığı'na sunulmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderdi.








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