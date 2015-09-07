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kılıçdaroğlu: 'gözyaşından beslenenlere lanet olsun'

KILIÇDAROĞLU: 'GÖZYAŞINDAN BESLENENLERE LANET OLSUN'

Saldırı ve ardından başlatılan operasyonda çıkan çatışmalarda çok sayıda askerin şehit düştüğü belirtildi.

Tarih : 07 Eylül 2015, 09:15
Puan Ver : Kılıçdaroğlu: 'gözyaşından Beslenenlere Lanet Olsun'(7/10)9


Saldırı ve ardından başlatılan operasyonda çıkan çatışmalarda çok sayıda askerin şehit düştüğü belirtildi. Gelen haberler üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden attığı mesajla lanetledi. Kılıçdaroğlu paylaştığı mesajda, "Dağlıca'da yüreğimize ateş düştü. Her gün aynı acı... Bu acıyı bize yaşatanlara da kandan, gözyaşından beslenenlere de lanet olsun!" dedi.










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