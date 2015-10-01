KILIÇDAROĞLU: GERGİNLİĞİN BU NOKTAYA ULAŞMASI CİDDİ ENDİŞE YARATIYOR
THY'e ait tarifeli uçakla saat.08.40'da Lyon'a giden Kılıçdaroğlu, Atatürk Havalimanı VIP salonunda basın mensuplarının Ahmet Hakan'a saldırıyla ilgili sorularını cevapladı. Ahmet Hakan'ı sabahleyin aradığını ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:
"Son derece üzgünüm. Değerli bir gazeteci önce ölümle tehdit edildi. Şimdi fiziki saldırıya muhatap oldu. Toplumdaki gerginliğin bu noktaya taşınması bizde ciddi endişeler yaratıyor. Medyaya yönelik saldırılar konusunda hükümetin çok dikkatli ve tutarlı adımlar atması bizim en büyük arzumuz. Bu olayın asıl faillerinin bulunması için de güvenlik güçleri üzerine düşen görevi yerine getirmiş olurlar."
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