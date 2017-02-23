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kılıçdaroğlu: gerekli ders sandıkta verilmeli

KILIÇDAROĞLU: GEREKLİ DERS SANDIKTA VERİLMELİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Sandığa gidilmeli ve kim baskı kuruyorsa onlara gerekli ders sandıkta verilmeli" dedi

Tarih : 23 Şubat 2017, 16:15
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hayır" oyu kullanacaklara karşı başlatılan baskıların asla ve asla insanları yıldırmaması gerektiğini belirterek "Tam tersine baskılara karşı direnilmeli, sandığa gidilmeli ve kim baskı kuruyorsa onlara gerekli ders sandıkta verilmeli" dedi.



Kılıçdaroğlu, DHA'ya yaptığı açıklamalarda, "Eğer bir ülkenin vatandaşlarını birbirine düşman etmek, birbirine karşı rakip haline getirmek isteniyorsa o tür bir dile ihtiyaç var ve onu yaptılar. Ama bu ters tepti. Gideceğiz ve oy kullanacağız. Bir tarafından 'Evet' var bir tarafından 'Hayır' var. Tercihimizi ona göre kullanacağız. 'Evet' oyu kullanan da bizim vatandaşımız. 'Hayır' oyu kullanan da bizim vatandaşımız. Siz 'Hayır' oyu kullananların terörist ilan ederseniz, hangi kucaklayıcı dili kullanacaksınız? Türkiye'yi nasıl yöneteceksiniz? Ben de ona karşılık şunu söyledim. 'Evet' ve 'Hayır' oyunu kullanan vatandaş benim vatandaşımdır ve benim başımın üzerinde yeri vardır" dedi.



Kılıçdaroğlu, 'Hayır' oyu kullanacaklara karşı başlatılan baskıların asla ve asla insanları yıldırmaması gerektiğini belirterek “Tam tersine baskılara karşı direnilmeli, sandığa gidilmeli ve kim baskı kuruyorsa onlara gerekli ders sandıkta verilmeli" diye konuştu.



 



kaynak:habertürk








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