

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referandum sonuçlarını ve sonuçlara itiraz tartışmasını değerlendirip bundan sonra izleyecekleri yolu anlattı.







BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi:







PROTESTO HAKKI VAR







(YSK'nın mühürsüz zarf ve pusula kararı) Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı bu karar her kesim tarafından protesto edilmelidir. Protesto etmeye de hakları vardır. Eğer hukukun üstünlüğü kavramı varsa, bu karar çok önemliyse ve bu kavramın evrensel bir değeri varsa kimse bu kavramı yerle bir edemez.







İPTAL KARARLARI VAR







Anayasa Mahkemesi, “Oy pusulaları ve zarflarda mührün olmaması halinde seçim iptal edilir” diye karar almış, üstelik 2014'te. Yasada da açık ve net böyle bir tanım var. şimdi hangi gerekçeyle Anayasa Mahkemesi kararını değiştirecek? Değiştiremez. Ayrıca zaten YSK, parlamentonun iradesinin üstünde bir görüş beyan edemez. YSK'nın yasaya aykırı olarak almış olduğu karar, her şeyden önce parlamentonun itibarını zedeliyor. “Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararı tanımıyorum” anlamına geliyor. Bu, orada görev yapan y argıcın yargıç kimliğini zedeler.







AİHM'YE GÖTÜRÜRÜZ







(“YSK'ya itiraz başvurularından sonuç alınmaması durumunda CHP'nin tavrı ne olacak?” sorusu) Yapılan değişikliği gayrimeşru sayacağız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi var. Gerekirse olayı oraya kadar götüreceğiz.







kaynak:habertürk