CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir açılış ve şehit aileleriyle iftar yemeği için geldiği İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda basın mensuplarına konuştu. Kılıçdaroğlu Adnan Menderes Havalimanı'nda düzenlediği toplantıda şunları söyledi,







"Türkiye'nin batıya açılan kapısındayız. İzmir'de olmaktan on derece memnunum. İzmir sadece bu bölgenin değil sadece Türkiye'nin değil aslında dünyanın gözbebeği. İzmir çok güzel yönetiliyor. Bütün eksiklerine karşı en iyi yönetilen illerimizden biri. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kredi notu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kredi notundan yüksek. O nedenle İzmir iyi yönetiliyor. Soruyu bir de Türkiye genelinde soralım. Türkiye iyi yönetiliyor mu? Sokaktaki Vatandaştan tutun sanayicisine kadar akademisyeninden sanatçısına kadar ciddi kaygı var. Herkesin ortak sorusu Türkiye nereye gidiyor? Türkiye iyi yönetilmiyor, Türkiye iyi yönetilmiyor. Ülkede patates üreticisi ektiği ürünün karşılığını alamazsa, çiftçi ektiği ürünün karşılığı alamazsa, şehit cenazeleri gelirse, terör bir ülkenin başına bela olmuşsa, 6 milyon genç işsizlikle karşı karşıya ise o ülke iyi yönetiliyor denemez O zaman kendimize bu güzel günde bu Ramazan gününde şu soruyu sormalıyız. 14 yılda Türkiye'yi bu hale kim getirdi? Eğer bu sorunun yanıtını kendi vicdanımızda sorgularsak Türkiye'ye demokrasiyi bir getirmiş oluruz. Biz bu ülkenin caddesinde sokağında tarlasında huzur içinde yaşamak istiyoruz. Herkesin işi, aşı olsun istiyoruz. Terör belasından arındırılmış bir Türkiye istiyoruz. Hükümet olmanın temel amacı da budur, insanların sorunun çözmek. Hükümet bırakın sorunları çözmeyi kendisi sorunun kaynağı haline gelmişse vay o ülkenin haline. Bu kadar karamsar bir tablo çizilir mi demeyin. Emin olun daha karamsarını çizmek istemedim daha karanlığı gündemimizde duruyor. Tüm uygar dünya bunun farkında. Seçimler olmamış gibi çalışıyoruz. Çünkü Türkiye'ye karşı insanımıza karşı sorumluluğumuz var. Cumhuriyeti yüceltmek istiyoruz, demokrasimizi derinleştirmek istiyoruz, herkesin aşı işi olsun istiyoruz. Herkes huzur içinde sofrasına otursun istiyoruz. Herkes mutlu haberler alsın istiyoruz tek amacımız bu."







"BİZE KURŞUN SIKABİLİRLER"







Kılıçdaroğlu, basın mensuplarından soru almadan toplantıyı bitirdi ve kendisini havalimanı önünde bekleyen partililere seslendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin turistler için tahsis ettiği üstü açık otobüsten partilileri selamlayan Kılıçdaroğlu için üzerinde "O atılan kurşun hepimize yanındayız Kılıçdaroğlu" yazılı pankart açıldı.







Kılıçdaroğlu, konuşmasında şunları söyledi:







"Sadece ve sadece bu güzel ülkede insanca yaşamak istiyoruz. Herkesin işi, aşı olsun itiyoruz. Bu güze ülkede Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimleri yaşasın istiyoruz. Sadece ve sadece bu güzel ülkede anneler çocuklarını okula güler yüzle göndersin istiyoruz. Meydanlarında fabrikalarında özgürce alın teri dökerek gezmek istiyoruz. Kimliği, inancı, yaşam tarzı ne olursa olsun tüm insanlarımızı kucaklamak istiyoruz. Bizim yüreğimizde kin nefret yok sadece ve sadece insan sevgisi var. Bize mermi atabilirler bize kurşun sıkabilirler bizim üstümüze gelebilirler ama hiçbir baskıya boyun eğmeyeceğiz hiçbir baskıya."







Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri üzerine partililer "Feriştahları gelse bizi yıldıramaz" diye slogan attı. Kılıçdaroğlu da "Feriştahları gelse bizi yıldıramaz, hiç endişe etmeyin" dedi ve "Yürekli olduğumuz sürece cesur olduğunuz sürece omuz omuza yürüyeceğiz. Çağdaş uygarlığa ulaşan bir Türkiye için sağ olun var olun" sözleriyle konuşmasını tamamladı.







Kılıçdaroğlu, konuştuktan sonra otobüs önünden meşale yakıldı. Meşalelerden biri çiçeklerin alev almasına neden oldu. Partililer çiçekler alev alır almaz ellerindeki su şişeleriyle müdahale ederek, yangın çıkmasını önledi.







KILIÇDAROĞLU'NA KÖPRÜDEN DESTEK MESAJI







CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, havalimanından üstü açık otobüsle ayrıldı, Balçova'ya otobandan giderken Limontepe Kavşağı'nda partililer kendisini renkli meşalelerle karşıladı. Kavşaktaki köprünün korkulukları üzerinde “Sen dik dur eğri kendini belli eder" ve “Faşist diktaya karşı yanındayız genel başkanım" yazılı pankartlar asıldı. Kılıçdaroğlu, ilçenin en merkezi Ata Caddesi'nde üstü açık otobüsle halkı selamladı, balkonlardan üzerine sarı kasımpatı çiçekleri atıldı. Kılıçdaroğlu, Balçova Belediyesi'nin yaptığı Şehit Polis Haluk Varlı'nın adının verildiği parkı hizmete açtı. Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, törende yaptığı konuşmada “Biz bu algıyı birlikte kıracağız. Gelmesini istemeyiz ama her şehidin cenazesinde olacağız. Siz yalnız değilsiniz. Her gittiğiniz şehit cenazesinde Balçova'dan yürekler arkanızda dimdik duracak. Biz bu algı oyunlarının içinde hiç olmadık olmamamızın tek nedeni, bizim mayamız sağlam. Bizim mayamız, Kuvvayi Milliye mayası. İhanetin olduğu yerde biz olmayacağız" dedi.







HADİSLİ SÖZLER







CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çalkaya'nın konuşmasını dinlerken elindeki kağıda sık sık not alması dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, kürsüye çıktığında şunları söyledi: “Neyin ne olduğunu ben de siz de iyi biliyorsunuz. Algı operasyonu yapılıyor deniyor, biz algıya değil aklımıza güveneceğiz. İnsansak aklımızı kullanacağız. Biz kendimize güveneceğiz halkımıza güveneceğiz. Elbette ki devleti devlet yapan onun kurumlarıdır. Devletin polisi, askeri, maliyecisi, yargısı, savcısı vardır. Devlette olması gereken ana unsur adalettir. Adaletin olmadığı yerde devlet olmaz. Adaleti adaletli kılan yüksek ahlaktır. Ahlak temel olur ve adalet onun üzerinde yücelir. Bu toprakların mayasında büyük ahlak vardır. Peygamberimiz der ki; 'Ben yüksek ahlakı tamamlamak üzere görevlendirildim' der. Polis ya babamızdır ya dayımızdır bizden biridir. Gecesi gündüzü belli olmaz. Eğer bu ülkenin sokaklarında rahat gezebiliyorsak polisin onurlu görevi nedeniyledir. Onlar terörün kol gezdiği yerdedir, hayatlarını, canını verirler. Kimi elini, kolunu, gözünü verir, kimi gazi olur, kimi şehit olur. Bize düşen görev, bu ülke için canını, kolunu, bacağını veren o insanlara yüksek vefa duygusunu göstermektir. O nedenle ahlak ve adalet diyorum."







“ANNELERİN FERYATLARI DAĞLARA OVALARA YAYILIYOR"







Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu parkımıza şehit polisin adını veriyorum yeter mi elbette yetmez. Onlara ne kadar hizmet edersek bir anlamda kendi vicdanımızı tatmin etmek içindir. bugün bu ismi bir parka yarın üniversiteye veririz sokağa caddeye veririz. O insanlar bizim daha rahat yaşabilmemiz için hayatlarını feda ederler. Biz bu ülkede akşam haberi izlerken güzel haberler duymak istiyoruz. Neden bu kan gözyaşı annelerin feryatları dağlara ovalara yayılıyor? Neden bu ülkeye barışı getiremiyoruz neden? Biz eğer insansak aklımızı kullanacaksak kendimize soru sormasını bilmeliyiz. Ne oldu da 14 yılda Türkiye bu noktaya geldi? Bu ülkeye bizim ihtiyacımız var. Huzura ihtiyacımız var. İlk lokmamızı ağzımıza alırken nasıl bismillah diyorsak huzurla diyebilmeliyiz. Bütün düşüncelerimiz bir yerde düğümlenip kalıyorsa biz güzel Türkiye'yi inşa etmekte zorluk çekeriz. TEOG'ta birinciliği kazanan Vartolu bir kız öğrenciye 'Nereyi görmek istiyorsun?' diyorlar, 'İzmir'i görmek istiyorum' diyor. Anadolu'dan kopup gelen, buraya yerleşen 'ben İzmirliyim' diyor. Burada inançlara saygı var, insana saygı var. Biz bu huzuru, Türkiye coğrafyasına yaymak istiyoruz."







“VATAN BAYRAK İNSAN SEVGİMİZİ KİMSE REDDEDEMEZ"







Kılıçdaroğlu, binlerce şehit kanı ile kurulan Türkiye'de özgürce yaşamak istediklerini belirterek, "Türkiye'yi biz altın tepsi içinde almadık arkasında binlerce şehit gazi anaların gözyaşı vardı. Onlar kendi çocuklarına özgürce yaşayabilecekleri bir Türkiye verdiler. Biz o Türkiye'de özgürce yaşamak istiyoruz. Eğer bunu yapabilirsek ister simitçi ister mimar olalım ister başbakan ister siyasetçi olalım. Yaşanacak bir Türkiye için çaba harcıyorsak görevimizi yapmış oluruz. Kendi ülkemizde insanca yaşamak istiyoruz. Şehit polisimizin afişi karşımızda. O, biz insanca yaşayalım diye hayatını feda etti. O nedenle tüm şehitlere polislere şükran borçluyuz. O parkta oturan herkes komşuları, yakınları ya da hiç tanımadığı kişiler 'Varlı Parkı'na gidiyorum' dediği zaman biz bütün şehitleri anacağız. Bizi, CHP'yi eleştirebilirler. Şunu bunu yaptınız diyebilirler ama bir şeyi kimse söyleyemez. CHP'nin bayrak, vatan insan sevgisini kimse reddedemez. Ülkemizi, insanlarımızı, toprağımızı, bayrağımızı, çocuklarımızı seviyoruz ve huzur içinde yaşamak istiyoruz" diye konuştu.







ŞEHİT EŞİ AÇILIŞ KURDELESİNİ HATIRA OLARAK ALDI







Şehidin eşi Öğretmen İdil Varlı'ya teşekkür eden Kılıçdaroğlu, parka şehidin adının verilmesi için alınan meclis kararını şehidin eşine takdim etti. Varlı, “Sizden isteğim bu parkı yaşatabilmek. Hakkınızı helal edin" dedi. Kılıçdaroğlu ve katılımcılar, kırmızı kurdeleyi keserek, parkın açılışını gerçekleştirdi. Şehit polisin eşi açılış kurdelesini ve makası istedi, kurdeleyi sararak yanına aldı. Şehit için Balçova'da teravih namazının ardından Tatbikat Cami ve Merkez Cami'nde lokma dağıtılacağı duyuruldu.







KORUMALAR ETTEN DUVAR ÖRDÜ







Kurşun atılma olayının ardından Kılıçdaroğlu'nun koruma sayısının arttığı görüldü. İzmir'de ilk kez korumalar, Kılıçdaroğlu'un etrafında etten duvar ördü. CHP liderinin yanına gidip fotoğraf çektirmek isteyen çocuklara ve kadınlara izin verilmedi







4 BİN 500 ŞEHİT AİLESİ İLE İFTAR







CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir büyükşehir belediyesi tarafından Tarihi Havagazı Fabrikası'nda şehit aileleri için organize edilen iftar yemeğine katıldı. Yaklaşık 4 bin 500 şehit ailesi ve yakınının katıldığı yemekten önce Kuran okundu, yemek sırasında tasavvuf müziği çalındı. Kılıçdaroğlu, konuşmasında şunları söyledi: "Ramazanda dostlukları sevgiyi öne çıkarırız. Emin olun Türkiye dünyanın en güzel ülkesi. Toprağımız, denizimiz, göllerimiz, nehirlerimiz var. Bereketli topraklar var. Bu güzel yurtta hepimiz birlikte kardeşçe yaşayabiliriz. Acılarımızı paylaşabiliriz. Sevinçlerimizi zenginleştirebiliriz. Anadolu topraklarının hamurunda insan sevgisi vardır. Cehennem dediğin yerde dal, odun yoktur herkes ateşini buradan götürür. Pir Sultan Abdal'ın sözü. Onun bu söyleminin temelinde insan sevgisi vardır. Şehit ailelerimize şükran duyuyoruz. Şehitlerimiz vatan ve bayrakları için çocukları için canlarını feda ettiler. Kimi kolunu, kimi bacağını, kimi gözünü feda etti. Biz onları saygı ve sevgiyle anmalıyız. Hepimiz bu toprakların insanıyız. Hepimiz aynı bayrağın altında aynı havayı teneffüs ediyoruz. Sizlerle beraber olmak benim için gurur vesilesi."







Muharip Gaziler Derneği Karşıyaka Şube Başkanı Halil Taşçı, Kılıçdaroğlu'na çiçek hediye etti.







Kılıçdaroğlu iftarın ardından Karşıyaka Bostanlı'da kafede vatandaşlarla çay içti. Gençlerin fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmeyen Kılıçdaroğlu, "İzmir'de yaşamak çok güzel" dedi. Daha sonra cadde üzerindeki taksi durağını ziyaret eden Kılıçdaroğlu, burada esnafla sohbet etti. Ardından Bostanlı İskelesi'ne geçen Kılıçdaroğlu, Ahmet Pişitina arabalı vapuru ile Uçkuyular Limanı'na geçti. Kılıçdaroğlu, buradan geceyi geçireceği otele geçti.