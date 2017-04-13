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kılıçdaroğlu: esad ın anayasası bizde getirilmek istenen...

KILIÇDAROĞLU: ESAD IN ANAYASASI BİZDE GETİRİLMEK İSTENEN...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "15 Temmuz gecesi kaçtı" iddialarına ilişkin şu yanıtı verdi.

Tarih : 13 Nisan 2017, 12:26
Puan Ver : Kılıçdaroğlu: Esad In Anayasası Bizde Getirilmek İstenen...(5/10)3


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "15 Temmuz gecesi kaçtı"  iddialarına ilişkin şu yanıtı verdi: "15 Temmuz gecesi, 22.00 civarında uçağa bindim. 23.00 civarında İstanbul'da uçaktan indim. Ertesi gün dış politika stratejik belgesini hazırlayacaktım. Gazeteci arkadaşlara da görüşmemizin saatini bildirmiştik. Uçakta Hayati Yazıcı ile de yanyanaydık. Okan Bey darbe olduğunu söyleyince inanamadık. İlk tepkimiz 'Biz darbeye karşıyız' oldu. Aprondan VIP salonuna girdik. Duyunca hemen Ankara'ya dönmek istedim. Uçaklar kalkmıyor dediler. Sabiha Gökçen'den de uçak uçmuyor dediler.



SÜRECİN GİDİŞATINA GÖRE POZİSYON ALMADIM YARIM SANİYE KONUŞTUĞUMU İSPAT EDERLERSE SİYASETİ BIRAKIRIM



Havaalanında kalacak halimiz yok. Bir yere gideceğiz. Otellere de gidemiyoruz dediler. Bakırköy Belediye Başkanı da 'bize gidelim' dedi. Nereye kaçacağız? Sayın Başbakan'ı aradım, ulaşamadım. Nedir olay diye. Metin hazırladık televizyonlara gönderdik. Gazetelerin, havuz medyasının internet sayfalarında da var. Benim kaçtığımı söylüyorlar. Nereye kaçtım ki ben? Sürecin gidişatına göre pozisyon almadım. 1 dakika hatta 1 saniye, yarım saniye dahi konuştuğumu ispat etsinler siyaseti bırakırım. İspat edemezlerse onlara ne diyeceğiz?



 



kaynak:haberler








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