

Kılıçdaroğlu, Almanya'da bugün oylanacak 'Ermeni soykırımı' iddialarına dayalı yasayla ilgili sorulara yanıtında, "Bunun bir siyaset konusu olmaması, siyasete malzeme edilmemesi gerekiyor. Bu tarihçilerin işi. 2005 yılında ortak komisyon önerimiz vardı. Türkiye bütün arşivlerini açtı. Gerçekleri sadece bizim değil bütün dünyanın görmeye hakkının olduğunu ve Ermenistan'ın da arşivlerini açması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.







Büyükelçiler, vize muafiyeti ile ilgili Türkiye'ye yönelik Terörle Mücadele Yasası'nın esnetilmesi şartını da gündeme getirerek bu yasa nedeniyle çok sayıda gazeteci, aydın ve bilim adamının mağdur olduğunu söyledi. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, "Gazeteciler ve düşünce insanlarının bu yasa çerçevesinde hapse atılmasını yanlış buluyoruz. Vize konusunda ise her şey bir yana AB'nin Türkiye'ye ahde vefa içinde yaklaşarak serbest dolaşım hakkını çoktan vermesi gerekirdi. Türkiye bunu çoktan hak etti" dedi. Kılıçdaroğlu, toplantıdan sonra, "Herhangi bir koşul olmaksızın vize serbestisi sağlanırsa bunun daha uygun olacağı kendilerine ifade edildi" açıklamasını yaptı.







ELÇİLERLE KAHVALTI







KILIÇDAROĞLU, dün AB büyükelçileri ile kahvaltıda bir araya geldi. Basına kapalı olarak yaklaşık bir buçuk saat süren toplantıya, davet edilmesine karşın Almanya Büyükelçisi katılmazken 20 büyükelçi ve misyon temsilcileri hazır bulundu. Toplantıda, Kılıçdaroğlu'na Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz eşlik etti. Kılıçdaroğlu, büyükelçilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.