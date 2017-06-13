Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

kılıçdaroğlu: erken seçim olabilir, çalışmalara başladık

KILIÇDAROĞLU: ERKEN SEÇİM OLABİLİR, ÇALIŞMALARA BAŞLADIK

MHP'den ihraç edilen Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ ve Kayseri Bağımsız Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ile iftar yemeğinde bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, “Erken seçim olabilir, biz çalışmalara başladık” dediği öğrenildi

Tarih : 13 Haziran 2017, 09:36
Puan Ver : Kılıçdaroğlu: Erken Seçim Olabilir, Çalışmalara Başladık(9/10)10


Referandumun ardından “Hayır” kampanyasına destek veren parti ve kişilerle görüşmelerini sürdüren Kılıçdaroğlu, Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ ve Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ile iftarda buluştu. Yaklaşık 1.5 saat süren iftar yemeğinde, CHP Genel Başkan Yardımcıları Haluk Koç ve Tekin Bingöl de hazır bulundu.



"BİRLİKTE YAŞAMAK İSTİYORUZ"



Gazete Habertürk'ten Düzgün Karadaş'ın haberine göre; Kılıçdaroğlu ve Özdağ, iftar yemeğinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Görüşmelerinin bundan sonra da devam etmesini dileyen CHP Lideri kılıçdaroğlu, “Tarihten de söz ettik. Geçmişten de söz ettik. Tarihin derinliklerine sağ olsun, hocalar sayesinde değindik. Demokrasiye olan ihtiyacı birlikte vurguladık. Görüşlerimiz farklı olabilir; ama sonuçta hepimiz bu ülkede huzur içinde, birlikte yaşamak istiyoruz. Demokrasisi gelişmiş bir Türkiye'de yaşamak istiyoruz. Umarım bundan sonra da görüşmelerimiz devam eder” dedi.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Kılıçdaroğlu  Erken  Seçim  Olabilir  Çalışmalara  Başladık    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER