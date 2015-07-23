

Kılıçdaroğlu, MHP lideri Bahçeli'nin tavrı nedeniyle yüzde 60'lık blokun hükümet kurma şansının kalmadığını, koalisyona en hazır partinin ise CHP olduğunu söyledi







CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti ile yürütülen koalisyon görüşmelerinin seyri, müzakere başlıkları, erken seçim olasılığı, Cumhurbaşkanı'na bakış ve CHP'li Ataşehir Belediyesi'ndeki rant iddiaları ile ilgili olarak Sabah gazetesinden Okan Müderrisoğlu'nun sorularını yanıtladı.







İşte Kılıçdaroğlu'nun ropörtajından bazı satır başları:







CHP koalisyona hazır mı?



Koalisyona en hazır parti CHP. Hangi koşullarda, kimlerle, nasıl bir koalisyon olabilir, ön çalışmalarımızı yaptık.







Yüzde 60'lık blok kaldı mı?



Sayın Bahçeli'nin tavrı nedeni ile yüzde 60'lık blokun hükümet kurma şansı kalmadı.







İlk turdan sonra nasıl bir tablo çıktı?



Gerek MHP gerekse HDP, bir AKP-CHP koalisyonu kurulmasını istiyor. Bu ilginç. 1- Bize göre Türkiye'nin ağır sorunları var ve o iki parti bu sorunların çözümünde kendilerini hazırlıklı görmüyor. 2- Yönetme zaafları var. 3- "Elimizi taşın altına koymak yerine bir sonraki seçimi düşünmemiz daha kârlı" diye bakıyorlar. Bizim için önemli olan bir sonraki seçim değil, Türkiye.







AK Parti-CHP koalisyonunun artı ve eksileri neler?



AKP bir koalisyona ne kadar hazır? 13 yıl ülkeyi tek başına yönetiyorsunuz, uzun süre mücadele ettiğiniz siyasi parti ile hükümet olacaksınız. Biz de 13 yıl onları eleştirdik. Şimdi iki ayrı partinin ülkenin yönetiminde söz sahibi olmaları durumu var. Bunun, zorlukları ortada. Artıları şöyle... 13 yıllık kutuplaşma, akıllı ortaklıkla engellenebilir. Kürt sorunu, anayasa gibi temel sorunlar çözülebilir. Eksilerine gelince... Farklı bir dünya görüşüne sahibiz. Anlayışlarımız arasında ne kadar çakışma olacağını süreç gösterecek.







Dışişleri, Milli Eğitim, Adalet veya yatırımcı bakanlıklarla ilgili talepleriniz mi var?



Sözlerimizin yerine getirilmesi açısından ilgili bakanlıkların CHP'ye verilmesini arzu ederiz.







Nasıl bir hükümet olmalı?



Yüksek profilli, 4 yıllık hükümet. Ağır sorunların çözümü belli bir süreyi ve kararlılığı gerektiriyor. Sayın Davutoğlu'na da ifade ettim. Koalisyonu kuracak partilerin samimi olması ve birbirlerine güvenmesi gerekiyor.







Erken seçimi ne kadar olası görüyorsunuz?



Erken seçim hala güçlü olasılık.







17-25 Aralık konusunu protokole bağlamak yerine parlamentoya mı bırakacaksınız?







17-25 Aralık, siyasi partilerden çok yargının ve parlamentonun görevi. Bunu protokolün ön şartı gibi ele almayız ama parlamentoda doğal akışı içinde bakılır. Burada ortak titizlik göstermeliyiz ki kamuoyunda 'yeni bir hükümet kuruldu' algısı yerleşsin.







Paralel Yapı ile mücadeleye bakışınız ne yönde olur?



Devlette paralel yapı olmasını istemeyiz. Devletin tek yapısı vardır. Anayasa'da çerçevesi çizilmiştir.