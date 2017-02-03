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Kılıçdaroğlu, Elif Doğan Türkmen'in Divan'dan İstifasını İstedi
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KILIÇDAROĞLU, ELİF DOĞAN TÜRKMEN'İN DİVAN'DAN İSTİFASINI İSTEDİ


KILIÇDAROĞLU, ELİF DOĞAN TÜRKMEN'İN DİVAN'DAN İSTİFASINI İSTEDİ
Tarih : 03 Şubat 2017, 13:50
Puan Ver : Kılıçdaroğlu, Elif Doğan Türkmen'in Divan'dan İstifasını İstedi(7/10)5


Haberleşme giderlerini TBMM'nin karşıladığı Başkanlık Divanı üyelerinden CHP'li Elif Doğan Türkmen'in 1 milyon lirayı aşan faturası, Meclis'i karıştırmıştı.



Krize neden olan fatura nedeniyle Türkmen'e CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da tepki gösterdiği belirtilmişti.



Bugün de CHP liderinin, Türkmen'in Başkanlık Divanı'ndan istifasını istediği ortaya çıktı.



"ELİF HANIM BUGÜN İSTİFA EDECEKTİR"



CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkanlık Divanı Üyesi Elif Doğan Türkmen'in bu görevinden istifasını istediğini söyledi. hurriyet.com.tr'ye konuşan Altay, "Elif Hanım ile Sayın Genel Başkan birkaç gün önce görüşmüş, istifa etmesi gerektiğini söylemişti. Elif Hanım sanırım birkaç gün değerlendirmek istedi. Bugün genel başkanın talebi yeniden Elif Hanım'a iletildi. Sanırım bugün gereğini yapacaktır, kendisine yakışanı yapacaktır" dedi.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Kılıçdaroğlu  Elif  Doğan  Türkmen  İn  Divan  Dan  İstifasını  İstedi    haber

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